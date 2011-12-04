Николай Лозовик: Россия – это страна, которая может быть в какой-то мере школой для организации выборов другим государствам

На 450 мест в Госдуме претендуют кандидаты от всех 7 партий, зарегистрированных в стране. Каким же будет расклад политических сил в парламенте у ближайшего союзника Беларуси?

Уже закрылись последние участки в Российской Федерации, включая Калининградскую область. Для прохождения в Государственную Думу России партиям на выборах необходимо преодолеть 7-процентный барьер. Такая планка, кстати, в последний раз. Уже на следующих выборах партиям для того, чтобы получить мандаты, достаточно будет и 5%.

Избирательные участки открылись в 8.00. В России их 87 тысяч. Пункты голосования были организованы и в 60 странах. В том числе и в Беларуси.

Проголосовали и те, кто живут на Крайнем Севере. Туда членам избиркомов приходилось добираться даже на оленьих упряжках.

По официальным цифрам, своим конституционным правом воспользовалось чуть больше половины избирателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Избиратели:

Я проголосовала за «Единую Россию», потому что мне нравится тот курс, которым сейчас идет наша страна.

А мы против коммунистов, но надо, чтобы хоть какая-то была оппозиция.

Нельзя говорить? Я скажу – «Единая Россия».

Я проголосовал за будущее страны, за стабильное развитие, за сохранение того развития, которые мы наблюдали на протяжении последних 11 лет.

Не могу сказать, что я очень хотела голосовать за «Справедливую Россию». Не против их политики. Хотела бы проголосовать за «Яблоко», но, мне кажется, в данный момент лучше проголосовать за «Справедливую Россию».

«Единая Россия». Потому что положительная тенденция.

Выборы в России освещают больше тысячи журналистов. Они будут работать в ЦИКе до поздней ночи, пока он не объявит последние на сегодняшний день цифры.

Вообще ЦИКу на окончательный подсчет голосов отводится несколько недель. За ходом избирательной кампании в России следят около 700 международных наблюдателей. Среди них и миссия СНГ, в которую входят и белорусы.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Россия – это страна, которая может быть в какой-то мере школой для организации выборов другим государствам. Здесь внедряются многие новшества и в законодательном плане, и в организационном, и в техническом – электронные системы голосования. Да и по организации самого голосования, когда только часовых поясов здесь восемь, нужно приложить немало усилий. Нам, конечно, есть чему поучиться у наших российских коллег.

Традиционно внушительная миссия присутствует на выборах и от ОБСЕ. Из 700 международных рефери около 200 – представители Бюро по демократическим институтам и правам человека. Направлять в наши страны столь многочисленные группы – уже тенденция. Вот на последних выборах и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Беларуси численность всегда в несколько сотен. В то время как на европейских избирательных кампании миссии не превышают и двух десятков наблюдателей.

Политологи констатируют, что и БДИПЧ, и ПАСЕ в последнее время отходят от своих прямых обязанностей – наблюдать за выборами, и все больше пытаются влиять именно на политический строй стран пребывания.

Игорь Борисов, председатель Российского общественного института избирательного права:

Никогда решение БДИПЧ ОБСЕ, во всяком случае, мне такого не известно, не основано на точных количественных критериях оценки проходящих национальных выборах в суверенных государствах. Во многом оно политизировано и зависит от той или иной ситуации в государстве.

Все примеры работы БДИПЧ ОБСЕ говорят о том, что эта организация работает по двойным стандартам, постоянно ища какой-то свой политический интерес и основываясь на политической конъюнктуре в рамках конкретного государства в тот или иной период времени.

Наблюдатели сходятся во мнении, что таким структурам как ОБСЕ, ПАСЕ требуется некий единый критерий оценки выборов, потому что иногда подходы очень разнятся. В зависимости от страны они не всегда бывают объективными.

Что касается предвыборной агитации, все семь партий вели себя очень активно. Если подсчитать, из 450 думских кресел на каждое конкурс среди депутатов – 7 человек на место. Кто-то митинговал, кто-то встречался со своими избирателями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эксперты отмечают, что самая яркая реклама получилась у «Единой России», когда накануне выборов в Думу на съезде партии Владимира Путина официально выдвинули кандидатом в президенты. Это, конечно, привлекло внимание.

Подобный съезд попытался организовать и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, правда, особого интереса к этому мероприятию никто не проявил.

Геннадий Зюганов вместе с КПРФ избрали другую тактику. На предвыборной неделе он встречался со студентами и провел ряд митингов. В успехе своей партии Зюганов уверен.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации:

У нас хороший результат. Мы в этом году на местных выборах почти во всех городах победили «Единую Россию». Нам надо удержать эти голоса.

В целом, эта избирательная кампания прошла без особых интриг. Руководствуясь прогнозами социологов и теми цифрами, которые на данный момент озвучил ЦИК, «Единая Россия» конституционного большинства в Думе не набирает. Для этого необходимо более 300 мандатов из 450. Впрочем, аналитики не видят в этом каких-либо минусов, ибо большинство в парламенте остается все равно за партией.

Михаил Ремизов, руководитель Института национальной стратегии (Россия):

Нынешняя партийная система себя воспроизводит. Те партии, которые есть сегодня, будут и в новом созыве, просто в другой пропорции. «Единой России» будет немного меньше, оппозиции немного больше.

Юрий Крупнов, политолог (Россия):

Больших сюрпризов ждать не стоит, и это хорошо. Мы все понимаем, что в эту кампанию мы выбираем «Единую Россию», а в следующую будем выбирать Владимира Путина. С точки зрения реальной ситуации, это стабильность и большой плюс.

«Единая Россия» победит, в этом нет никаких сомнений. И это хорошо.

Нельзя расслабляться, нужно понимать, что мы в преддверии строительства Евразийского союза, Мы должны выступить как сильное геополитическое пространство.

Данные по Чукотской области: «Единая Россия» набрала 70%, КПРФ – 6%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия» – 5,4%.

По поводу Евразийского союза многие эксперты и политологи говорят, что большинство «Единой России» как раз пойдет на пользу нашим интеграционным процессам. Депутаты приступят к своей работе уже в конце декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».