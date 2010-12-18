Николай Лозовик: Меня удивляет позиция журналистов, когда приглашение избирателей на законное досрочное голосование рассматривается как давление

Об этом заявил секретарь ЦИК на открытии Информационного центр комиссии в Минске, который будет работать во Дворце Республики 19 и 20 декабря. Именно туда будет стекаться самая свежая информация о ходе голосования. Отсюда же в прямом эфире выдавать информацию об избирательной кампании в Беларуси будут эксперты, политологи и съемочные группы телеканалов из 50 стран мира.

Впервые инфоцентр Центризбиркома разместился здесь, во Дворце Республики, еще в 2001 году. Поэтому в этот раз уже по традиции он будет состоять из трех площадок.

Первая, собственно, пресс-центр. Тут будут работать журналисты, у них будет все: от бесплатного вай-фай доступа до международной телефонной связи. Вторая площадка – это, собственно, холл. Здесь будут находится эксперты, политологи и, понятно, десятки съемочных групп телеканалов из 50 стран мира. Безусловно, будем находиться здесь и мы, телеканал «СТВ». Наши корреспонденты в прямом эфире будут сообщать вам самую последнюю информацию о ходе голосования. А сами же мы эту информацию будем узнавать в малом зале Дворца Республики, где уже с утра 19 декабря в режиме нон-стоп начнут проходить пресс-конференции

На сегодня при инфоцентре уже аккредитовались больше тысячи журналистов, и 670 из них – представители иностранных СМИ: от США и Японии до Украины и России. Первое впечатление от инфоцентра, как и от избирательное кампании, – в целом хорошее.

Инна Белецкая, корреспондент телеканала «Интер» (Украина):

Пока что мы не почувствовали, чтобы от нас скрывали информацию.

Официальное открытие центра глава ЦИК Лидия Ермошина начала с оглашения количества избирателей, которые уже успели проголосовать досрочно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Она напомнила, что больше 11% за три с лишним дня – вполне традиционная для Беларуси активность.

Впрочем, журналисты своего шанса не упустили. И задали Ермошиной вопросы по самым актуальным моментам избирательной кампании. Один из них касался скандалов и провокаций с целью сорвать работу избиркомов. Глава ЦИК все разложила по полкам и привела конкретный пример.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Наблюдатель открыл ящик для голосования, сорвав пломбу, которую клеил член комиссии. Член комиссии этот ящик заклеил, подтвердив, что все правильно. Потом вместе с наблюдателем они стали срывать, фотографировать, кричать, что это международный скандал, что всех выведут на чистую воду. При этом вели себя непотребно, ужасно и оскорбительно.

Нужно ставить нахалов на место – была категорична сегодня глава ЦИК, намекая, что если поведение никуда не годится, кто эти нахалы - уже не важно. Однако так же это и совсем не значит, что теперь как-то изменятся правила для наблюдателей. Они по-прежнему будут максимально свободны в желаниях. При этом отличить запланированную провокацию от здоровой работы оказывается совсем несложно.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

В Центральную избирательную комиссию поступил ряд актов наблюдателей. Все эти жалобы абсолютно идентичны. Жалуются, что им не дают ночевать на участке.

ЦИК принял однозначное постановление по этому вопросу. Все попытки остаться на ночь, дабы охранять ящик с бюллетенями, – это запланированная провокация. Причем люди, которые это осуществляют, прекрасно знают, что они это делают незаконно.

Все разговоры о том, что ночью с урнами и бюллетенями на участках что-то происходит, Лидия Ермошина спокойно назвала одним из устаревших мифов, которые придумывают проигравшие. В целом, избирательную кампанию она охарактеризовала как нормальную, отметив, что если драма и есть, то только в интернете.

Глава ЦИК напомнила: Октябрьская площадь никем, в том числе и властью, с начала 90-ых не используется для проведения массовых мероприятий – даже госмашстаба. Так что все разговоры о двойных стандартах, которые якобы применяются по отношению к оппозиции, – просто еще одна провокация.

Когда же журналисты спросили о том, что кого-то якобы принуждают голосовать досрочно, вмешался секретарь ЦИК, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Николай Лозовик исправил – не принуждать, а приглашать. И задал свой хороший вопрос.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Меня несколько удивляет позиция журналистов, когда приглашение избирателей на законные досрочное голосование рассматривается как давление. А призыв не ходить на досрочное голосование – это не давление?

Работа в инфоцентре с первого дня как-то сразу задалась. Даже после пресс-конференции зарубежные журналисты никак не могли отпустить Лидию Ермошину на работу.

Впрочем, уже ночью 19 декабря все будут работать еще больше и, судя по всему, допоздна. Предварительные итоги выборов, предположила глава ЦИК, станут известны не раньше четырех часов утра 20 декабря.

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