Николай Лозовик: Критерии формирования избирательных комиссий жестко соблюдаются

По всей Беларуси образовано более шести тысяч участковых избиркомов. В каждый из них могут входить до 19 человек. Работать там во время президентских выборов будут представители партий, общественных объединений и трудовых коллективов.

Еще утром Андрей Александрович Лобанов был просто учителем истории в школе №1 Гомеля. Но он был избран секретарем участковой комиссии по выборам Президента. Молодой человек с хорошей репутацией и уважением в педагогическом коллективе – лучшей кандидатуры, говорят в комиссии, просто не найти. Теперь учитель истории сам войдет в историю: все официальные документы – от списков избирателей до итогового протокола – будут завизированы его подписью.

Андрей Лобанов, учитель школы N1 города Гомель:

Все то, что происходит после закрытия участков, технические элементы, выполняются просто. Самое главное, на мой взгляд, – это избиратели. И то, чтобы выборы прошли без нюансов и недочетов.

По всей стране образовано более шести тысяч участковых избиркомов. На места в этих комиссиях претендовало свыше 80 тысяч человек. Среди них большая часть – это те, кто воспользовался своим правом и самостоятельно выдвинул собственную кандидатуру. Таких – более 40%. Остальные представляют политические партии, общественные организации и трудовые коллективы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

По закону не менее одной трети состава участковой комиссии должны составлять представители политических партий и общественных объединений. Второе требование, содержащееся в Кодексе, – государственных служащих должно быть не более одной трети. Практика предыдущих выборов показала, что эти критерии жестко соблюдаются.

Среди общественных объединений самыми активными оказались профсоюзы, молодежные и ветеранские организации. Кроме того, политические партии постарались делегировать в участковые избиркомы максимальное число своих представителей.

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

У нас в прошлые президентские выборы раз в пять было меньше представлено. То есть выдвигались, но далеко не всегда прибегали к услугам представителей нашей партии. А сейчас – попытка более полно учитывать мнение гражданского общества и партий в том числе.

13 ноября – следующая важная дата в предвыборном календаре. К этому дню Центризбирком получит всю информацию о том, сколько подписей собрал каждый из претендентов на пост Президента. И уже 14 ноября может начинаться регистрация кандидатов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Выборы в Беларуси: 3 ноября завершается формирование участковых комиссий

Формула избирательного участка – не менее 20 и не более трех тысяч человек