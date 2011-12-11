Николай Лозовик (ЦИК Беларуси): Почему в Беларусь присылают почти 500 наблюдателей, а в страны Евросоюза — не больше 20?

Выступая на съезде БРСМ, президент Беларуси пообещал, что политическая активность в обществе в скором времени может усилиться. Вероятно, это связано с предстоящими выборами в белорусский парламент, которые должны пройти в следующем году. В прошлой программе мы уже узнали от одного из руководителей общественной организации «Белая Русь», что «есть такая мысль» — создать партию власти. Пока партии власти в Беларуси нет, но молодежное крыло уже практически оперилось, по крайней мере, такое впечатление произвел съезд БРСМ.

Увидим, пойдет ли Беларусь своим путем или повторит опыт России, где партия власти неделю назад триумфально вошла в парламент — большинство депутатов Госдумы (49%, даже около 50) из «Единой России». И как я уже говорил, Запад и западные наблюдатели критикуют российские выборы. Хотя у наблюдателей из стран СНГ совершенно иное мнение. Один из этих наблюдателей сейчас в студии. На вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко ответит секретарь Центризбиркома Беларуси Николай Лозовик, который недавно вернулся из Москвы.

Какое у Вас самое яркое впечатление от российских выборов?

Николай Лозовик: Ну, конечно, Россия — это огромная страна. И поэтому первое впечатление от выборов, от деятельности избирательной системы — это масштабность.

Масштабы впечатлили, в первую очередь...

Николай Лозовик: В первую очередь, масштабы.

А масштаб победы «Единой России» Вас впечатлил или нет — 49%?

Николай Лозовик: Масштаб победы предсказывался и политологами российскими, и даже нашими коллегами из российского ЦИКа более внушительным. Но я думаю, на результатах, которые получила «Единая Россия», во многом сказались объективные причины. То есть не только вина «Единой России», но мы прекрасно понимаем, что в условиях экономического кризиса нужно найти виновного. А кто виновный? Власть виновна!

Скажите мне теперь. Если даже по Вашим прогнозам «Единая Россия» должна была или могла набрать большее количество голосов, набрали 49, а могли больше, сегодня Запад, и западные эксперты, и западные наблюдатели говорят о том, что на выборах у них были какие-то подтасовки, там что-то приписали. Так, если бы приписали, могли бы не 49, а 60 или, как в брежневские времена, 99. В чем упрекают? Вы там что-то видели — какие-то подтасовки?

Николай Лозовик: Посетив в общей сложности около двух тысяч участков, миссия СНГ отметила целый ряд недостатков. Но все эти недостатки не влияют на результаты голосования. Такие же недостатки, как потом ОБСЕ говорила: «Нам передавали, нам сообщали, что (якобы) был вброс бюллетеней», — мы не берем во внимание. Мы берем во внимание только то, что сами видели.

Мы же видели выступление лидеров других партий. И коммунисты (Зюганов), и ЛДПР заявляли, что на каких-то участках у них украли победу, они требуют пересчитать, переголосовать. Или мы видим, что в эти дни происходило в Москве. Большое количество протестующих — даже ввели какие-то колонны бронетехники в Москву, чтобы усмирить. Из-за чего это, как Вы считаете? Это объективное недовольство результатами выборов или то, о чем Вы говорили сначала: просто экономическая ситуация повлияла?

Николай Лозовик: А я предлагаю и Вам, и нашим телезрителям провести эксперимент. После очередных выборов в Республике Беларусь подойдите к кандидату, который победил. Он будет говорить: «Я победил, потому что у меня хорошая команда, потому что у меня хорошая программа, потому что я достойный кандидат и именно я смогу помочь избирателям решить все вопросы». А поговорите с кандидатом, который проиграл. Он говорит: «Я мог бы выиграть, но административный ресурс… У меня украли голоса. Там нарушения законодательства были. И вообще, я самый хороший, самый достойный, но у меня победу украли». Я думаю, что подобная картина наблюдается и в России.

Вы сейчас защищаете белорусские выборы по аналогии или российские из братских чувств?

Николай Лозовик: Вы знаете, что касается российских выборов, то мне там защищать нечего по той простой причине, что, работая в миссии СНГ не только в России, но и в целом ряде других стран, мы уже выработали четкую методику, и эта методика основана на документе, который принят руководителями стран СНГ. И на основании этого документа мы с одинаковыми критериями подходим к оценке выборов и в России, и в Узбекистане, и в Украине, и в любой другой стране СНГ.

А наблюдатели от ОБСЕ тоже с одинаковыми критериями подходят...

Николай Лозовик: Нет.

Я говорю о том, что они одинаково критикуют и выборы в Беларуси, и сейчас в России, и в других странах СНГ. Почему разные мнения у наблюдателей от СНГ и от ОБСЕ?

Николай Лозовик: А вот почему. Потому что у миссии ОБСЕ сегодня нет общепризнанного международного документа, на основании которого они проводят наблюдение. Они пишут инструкцию по проведению наблюдения в зависимости от политической конъюнктуры и страны проведения выборов.

Так зачем их тогда приглашают? Пускай сначала какой-то закон, документ выработают, а потом будем приглашать.

Николай Лозовик: Вы знаете, Вы просто сорвали с языка мое предложение. У меня давно уже на душе накипело. И неоднократно говорил о том, зачем приглашать ту организацию, которая заблаговременно готовит для нас негативное заключение по выборам. Но все-таки я в этом случае говорю как технарь, специалист по подготовке проведения выборов. А есть еще международная политика. Международную политику у нас определяют парламент, президент. И они говорят, что лучше плохой диалог, чем глухая стена. И мы будем, наверное, и дальше этот диалог продолжать, но надо все-таки и нам подходить более серьезно к подготовке этого диалога. И Россия, кстати, нам показала хороший пример. Ведь не секрет, что в странах на восток от Вены миссия ОБСЕ состоит буквально из нескольких человек, даже не только на восток, но и в странах Евросоюза. Я могу даже привести примеры. В Эстонии на выборах присутствовало 14 человек от ОБСЕ, в Финляндии — семь, в Латвии —16, в Польше — шесть, в Швейцарии — восемь. В то же время в Казахстане — 304, в Киргизии — 382, в Беларуси, если считать вместе и БДИПЧ ОБСЕ, и Парламентскую ассамблею, 465 было.

Больше, чем в Россию…

Николай Лозовик: Больше, чем в два раза.

Все удивлены гигантскими масштабами российских выборов, а к нам наблюдателей присылают больше.

Николай Лозовик: А на президентские выборы и того больше — 490 наблюдателей. И вот давайте с Вами задумаемся, почему в Беларусь присылают так много наблюдателей, а в страны Евросоюза — буквально один или два десятка. Да просто потому, что миссия ОБСЕ едет с заранее подготовленным заключением. Чтобы не увидеть недостатки, дать хорошее заключение, достаточно двух — трех человек. Они приехали и недостатков не увидели. Чтобы собрать по крупицам, по мелочам массу замечаний, нужна и армия большая, наверное.

А что это за «армия»? Кто вот эти недостатки ищет в России, в Беларуси? Какие-то профессионалы от ОБСЕ?

Николай Лозовик: В ОБСЕ, как правило, есть две группы. Одна группа — профессионалы, долгосрочные наблюдатели, профессиональные юристы. Вторая группа — краткосрочные наблюдатели. Это могут быть и политики, и члены каких-то общественных организаций, и студенты. Но я хотел бы даже в какой-то степени выразить сочувствие этим людям, которые выступают в качестве краткосрочных наблюдателей. Ведь их заключения никому не нужны. Просто они создают массовость, но, когда нужно выработать итоговое заключение, их наблюдения, если они хорошие, положительные, выбрасывают в урну. Так было и у нас в Беларуси. По результатам президентских выборов была прекрасная оценка практически всех наблюдателей. Но, когда настал момент готовить итоговое заключение, а итоговое заключение готовится через два месяца после выборов где-то в Варшаве и Брюсселе, эти положительные оценки просто не учли, а сделали то заключение, которое диктовалось политической конъюнктурой. То есть такое мероприятие, как «Площадь», было брутально, как они говорят, разогнано органами власти, поэтому выборы были недемократичными. Хотя, что такое «брутальный разгон», мы увидели и в Великобритании, и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки нам транслировали это неоднократно, так что у нас не «брутальный», а весьма либеральный был разгон этой демонстрации.

Николай Иванович, у нас в следующем году тоже выборы — парламентские.

Николай Лозовик: Совершенно верно.

Нам российский опыт как-то может пригодиться? Может быть, даже не российский. Я знаю, что Вы были в Казахстане на выборах Президента, в Киргизии выборы прошли. Что хорошего мы можем взять, кроме прозрачных избирательных урн, кроме каких-то технологий, которые нам рекомендует Запад? Чем еще мы удивим избирателей и наблюдателей, чтобы уже признали, чтобы уже никто не цеплялся к Беларуси за эти выборы?

Николай Лозовик: Как бы мы ни старались, какие бы новшества ни применяли, но если миссия ОБСЕ не пойдет на конструктивный диалог с властью Республики Беларусь, будет видеть только сторонников диктатуры, а не демократии, то у нас при любом старании выборы все равно будут признаваться этой организацией недемократичными.