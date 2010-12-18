Николай Дементей: Путь к экстремизму – гиблый путь. Это привело ко многим жертвам. Произошло разделение многих наций. Это преступный и никуда не ведущий процесс

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает председатель Верховного Совета БССР (1990 – 1991 гг.) Николай Дементей.

Для вас 8 декабря – это черный день в календаре или красный?

Черный.

Чем вызваны Ваши сожаления о распаде Советского Союза?

Те экономические реформы, политическое устройство – все правомерно. Но не надо было разрушать, скажем, народно-хозяйственный комплекс. Это привело к большим страданиям всего народа, проживавшего на территории Советского Союза. Вот о чем я сожалею.

8 декабря собрались высшие лица трех государств, Беларуси, России и Украины. Кравчук, например, сказал, что он опирался на результаты референдума.

Ничего он тогда про референдум не сказал. И никто на этот референдум не сослался.

В Беларуси тогда большинство граждан высказались за сохранение Советского Союза.

Конечно. Мне абсолютно ничего не надо здесь доказывать. Уже доказано, что это огромнейшая задержка в развитии государства.

После того, как произошел распад Союза и республики обрели независимость, они выбрали свою форму государственного устройства. В основном это были президентские республики. Но, например, Молдова выбрала парламентскую форму, коей и является до сих пор. Но мы видим, какие проблемы сейчас там: не могут избрать главу государства, нет нормального действующего правительства, экономика страдает. То, что Беларусь выбрала президентскую форму правления, это правильно или нет?

Я был председателем Конституционной комиссии по выработке ныне действующей конституции. От начала до конца. Независимо от того, что я по своей собственной воле ушел с поста председателя Верховного Совета, а после меня был выбрал Шушкевич, а после него – Гриб, я оставался, меня никто не стимулировал. И я уже не уходил от работы над Конституцией Белорусской Республики.

Процесс прорабатывания президентской или парламентской формы был самым трудным и самым долговременным в обсуждении. Исходя из той ситуации, в которой мы оказались, и того сброда, который творился на заседаниях Верховного Совета БССР.

Когда я возглавлял его, то имелось в виду то, что надо избрать такого человека, который навел бы порядок.

Мы не ошиблись. Если все начнут совещаться, то вопрос будет долго решаться. Если человек один принимает решение, то он в конце может всех выслушать. Но принимать смелое и волевое решение должен был один человек. Таким и оказался ныне действующий Президент. Это энергичный, волевой, не боящийся принимать самые непредвиденные решения. Хорошо умеющий убеждать людей в своей правоте.

Сейчас мы готовимся к выборам, идет предвыборная кампания. Вы за ней наблюдаете?

Нескольких человек, которые стали кандидатами в президенты, я знаю по прошлой моей работе. А с остальными я не пересекался. Но они избрали форму критики прошлого и настоящего, в котором находится Беларусь. Я это не приемлю.

Предлагать, как сделать лучше – это очень трудно.

Кроме критики они призывают народ выйти на улицы. Как Вы к этому относитесь?

Путь к экстремизму – гиблый путь. Это привело ко многим жертвам. Произошло разделение многих наций. Это преступный и никуда не ведущий процесс. Этого надо избегать и законом преследовать.