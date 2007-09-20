Незапланированная прогулка Президента по территории бывшего военного городка

После посещения спорткомплекса глава государства совершил прогулку по территории бывшего военного городка в Уручье и пообщался с жителями.

В разговоре с Президентом минчане говорили о необходимости капитального ремонта многих домов городка. Некоторые из них - постройки еще 1936 года. При этом жильцы выразили готовность вкладывать и собственные средства в ремонт, но в том случае, если строения в ближайшее время не снесут.

Александр Лукашенко тут же дал председателю Мингорисполкома поручение провести полную инвентаризацию жилого фонда бывшего военного городка и посмотреть, чем можно помочь жильцам.

Президент также посетил территорию военной части, где в свое время проходил службу. По дороге он остановился у дома, в котором жил, и поделился воспоминаниями.