Прямой эфир

Незапланированная прогулка Президента по территории бывшего военного городка

20 сентября 2007 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
После посещения спорткомплекса глава государства совершил прогулку по территории бывшего военного городка в Уручье и пообщался с жителями.

В разговоре с Президентом минчане говорили о необходимости капитального ремонта многих домов городка. Некоторые из них - постройки еще 1936 года. При этом жильцы выразили готовность вкладывать и собственные средства в ремонт, но в том случае, если строения в ближайшее время не снесут.
Александр Лукашенко тут же дал председателю Мингорисполкома поручение провести полную инвентаризацию жилого фонда бывшего военного городка и посмотреть, чем можно помочь жильцам.
Президент также посетил территорию военной части, где в свое время проходил службу. По дороге он остановился у дома, в котором жил, и поделился воспоминаниями.

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2007 08:43

В Бишкеке подведут итоги белорусского председательства в ОДКБ

19 сентября 2007 10:40

В Минске будет открыто Посольство Грузии

19 сентября 2007 08:07

Коррупционных преступлений стало меньше