Незаконная миграция - общая проблема стран СНГ

В штаб-квартире Исполкома СНГ экспертная группа провела работу по согласованию проектов документов о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией и о пограничной политике государств - участников Содружества. Страны СНГ намерены активизировать совместные меры по борьбе с незаконной миграцией.

Понятие <нелегальная миграция> и зачастую такие сопутствующие правонарушения, как торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров, в той или иной мере касаются всех стран Содружества Независимых государств. Естественно, страны стараются наращивать усилия в борьбе с этим злом. Об этом говорится и в проекте Заявления глав государств-участников СНГ об активизации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией. Документ был согласован на заседании экспертной группы стран Содружества 27 июня.

Разногласий принципиального характера в обсуждаемых вопросах нет, а значит, есть надежда, что главы государств-участников СНГ примут эти документы.