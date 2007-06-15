Незаконная миграция - это серьезная угроза безопасности и стабильности СНГ

Вопросы противодействия незаконной миграции в центре внимания экспертов СНГ. Внеочередное заседание Совета министров внутренних дел государств Содружества открывается сегодня в Санкт-Петербурге. По мнению участников, незаконная миграция - это серьезная угроза безопасности и стабильности не только отдельных государств, но и СНГ. Поскольку она тесно связана с терроризмом, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов.