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Незаконная миграция - это серьезная угроза безопасности и стабильности СНГ

15 июня 2007 09:30
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Вопросы противодействия незаконной миграции в центре внимания экспертов СНГ. Внеочередное заседание Совета министров внутренних дел государств Содружества открывается сегодня в Санкт-Петербурге. По мнению участников, незаконная миграция - это серьезная угроза безопасности и стабильности не только отдельных государств, но и СНГ. Поскольку она тесно связана с терроризмом, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов.

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