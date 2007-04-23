Нет списка партий - нет выборов

Проведение досрочных выборов в Верховную раду Украины, запланированных на 27 мая, срывается. Такую информацию распространил Центризбирком. По закону, избирательные комитеты должны были быть сформированы до 6 апреля. Однако до сих пор ЦИК не имеет списков политических партий для участия во внеочередных парламентских выборах. Напомним, президент Украины 2 апреля подписал указ о роспуске парламента и назначении на 27 мая досрочных выборов. Депутаты коалиции сочли указ неконституционным и не подчинились президенту, а 53 парламентария направили представление в Конституционный суд о соответствии указа основному закону Украины. Рассмотрение дела по существу началось 17 апреля и может продлиться десять дней.