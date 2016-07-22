«Нет лоска, гармонии никакой»: Александр Лукашенко поставил задачу благоустроить Могилев

Новости Беларуси. В градостроительный план Могилева необходимо добавить лоска и гармонии. Об этом сегодня заявил Президент во время рабочей поездки по Могилевской области. Главе государства доложили о выполнении поручений по социально-экономическому развитию региона. Александр Лукашенко отметил, что в остальных областных центрах уже наведен порядок. Однако Могилев пока отстает по этим позициям. Поэтому сейчас в первую очередь нужно составить план модернизации города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как ни прискорбно и мне неприятно, но Могилев пока худший областной центр по застройке. Дома вроде, как сфотографировали, есть красивые и прочее. Но нет лоска, благоустройства и удобства для людей. Поэтому это его вина. Он должен, вот как здесь у него – трудно что-то добавить, вот нарисовал, начертил, положил на стол, и строители, и на субботниках люди должны это сделать. Особенно въезд. Кто-то придумал там ляпнуть старый магазин, подмарафетить. Сделали, оставили его там рядом. Вроде современные здания – гармонии никакой. Я уже весь мир объехал и знаю свои города областные. У нас Брест был отсталый. Но Брест лет 7-10 назад я просто железно поручил его привести в порядок. Уютный город стал. Гродно – это само собой: горки и прочее – красивый город. Гомель – без вопросов. Витебск: «Славянский базар» – красота, все там бывали. Могилев у нас отстал.

Во время разговора о развитии города Президент затронул еще одну волнующую белорусов тему. Это дальнейшая судьба градообразующего предприятия «Могилевхимволокно». Флагман отечественной химической индустрии сейчас в стадии модернизации, но часть производства уже морально устарела.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо четко понимать: если это неперспективно, не по-хозяйски, нерентабельно и не нужно для города, области и страны, значит мы примем решение – это не вопрос. Надо будет создать тогда компанию соответствующую, или он сам, у него для этого людей хватит, возьмется за это. Аккуратно это снесет. Мы должны ему это помочь сделать и относительно благоустроить эту территорию с перспективой какой-то – или застройки, или жилье, или еще что-то. Но пока надо в порядок привести город и с определенной перспективой.