Нестабильность Кыргызстана может породить еще одну горячую точку

Александр Лукашенко прилетел в белокаменную накануне вечером. Едва сойдя с трапа самолета, Президент немного пообщался с на тему белорусско-российский отношений с госсекретарем Cоюзного государства. Здесь же его встретил и наш посол в Москве.

Неформальный саммит членов ОДКБ состоялся в резиденции Горки-9. В основной повестке дня - два вопроса. Принятие совместного заявления всех президентов, в связи с подписанием договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. А также — ситуация в Кыргызстане. Заседание проходило без объективов телекамер. Но как сообщил источник в белорусской делегации, наша страна выступает за эффективное использование потенциала ОДКБ по реагированию на конфликтные ситуации. По этой информации, именно такую позицию страны озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Это должно обеспечить поиск оптимальных решений при возникающих проблемных вопросах в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности.

Позиция Беларуси здесь последовательна. Мы находим, что на данный момент нельзя считать нынешнюю власть в этой республике легитимной. Смена сил там произошла насильственным путем, с нарушением международного и национального права. В этой ситуации Беларусь солидарна с ОБСЕ и ШОС, оказавших своевременную помощь Кыргызстану. Мы за то, чтобы подобные решения в любой стране принимались без кровопролития — в рамках буквы закона.

Между тем, ОДКБ реально может влиять на такие ситуации. Есть и механизмы их оперативного обсуждения. Однако только сейчас, по прошествии столь длительного времени, что-то начинается. Когда ситуация уже откровенно выходит из-под контроля. Единства нет даже в пришедшей к власти в Киргизии оппозиции. Экономика на грани полного коллапса. Товарооборот с соседними странами упал вдвое, сорвана посевная компания. Учитывая геополитическое положение Кыргызстана, эта нестабильность может породить еще одну горячую точку. Поэтому Беларусь за то, чтобы ОДКБ стал на деле эффективным и влиятельным блоком.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев и Сергей Курков, телекомпания СТВ. Москва.