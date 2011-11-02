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Некоторым студентам, снимающим комнату в Минске, компенсируют 105 000 рублей в месяц

02 ноября 2011 08:19
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Впервые в Беларуси введена компенсация расходов по найму жилья для иногородних учащихся и студентов. Соответствующую норму содержит постановление Совмина. Помощь получат те, кто учится на дневном отделении за счет республиканского и местных бюджетов, и не обеспечены местом в общежитии. Право на компенсацию имеют иногородние учащиеся и студенты, среднедушевой доход семьи которых не превышает 200% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. С 1 ноября он в Беларуси 574 тысячи 790 рублей.

В Минске размер ежемесячной компенсации составит 3 базовые величины, в других населенных пунктах — две.  Сейчас одна базовая - 35 тысяч рублей.

Решение о возмещении расходов по найму жилья принимает постоянно действующая комиссия в учреждении образования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

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