Некоторым студентам, снимающим комнату в Минске, компенсируют 105 000 рублей в месяц

Впервые в Беларуси введена компенсация расходов по найму жилья для иногородних учащихся и студентов. Соответствующую норму содержит постановление Совмина. Помощь получат те, кто учится на дневном отделении за счет республиканского и местных бюджетов, и не обеспечены местом в общежитии. Право на компенсацию имеют иногородние учащиеся и студенты, среднедушевой доход семьи которых не превышает 200% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. С 1 ноября он в Беларуси 574 тысячи 790 рублей.

В Минске размер ежемесячной компенсации составит 3 базовые величины, в других населенных пунктах — две. Сейчас одна базовая - 35 тысяч рублей.

Решение о возмещении расходов по найму жилья принимает постоянно действующая комиссия в учреждении образования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.