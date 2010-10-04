Некоторые претенденты на пост Президента Беларуси начали преждевременную агитацию

Период агитации по закону должен начаться сразу после регистрации кандидатов в президенты. То есть – не раньше ноября. Однако в борьбе за симпатии избирателей некоторые из претендентов на высокий государственный пост решили уже сейчас пойти в народ. Причем знакомиться с электоратом начали по-партизански.

Например, агитброшюра в виде интервью была напечатана в типографии в Ростове-на-Дону. Количество копий – 100 тысяч. Это при том, что рассказывать о потенциальных кандидатах сейчас могут участники инициативных групп только лично. Кстати, сборщики подписей порой вызывают жалобы со стороны руководителей учреждений, рядом с которыми собирают автографы. Все подобные ситуации удается разрешать в пользу инициативных групп.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Группы ведут себя настолько бесцеремонно, что плачут уже «магазинные власти»: в полном смысле слова, создают препятствия для покупателей и для нормальной работы торговых учреждений.

Что касается милиции, то МВД пока не зафиксировало серьезных нарушений в ходе сбора подписей по выдвижению кандидатов в президенты. Предотвратить же преждевременную агитацию правоохранители не могут.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Со своей стороны мы стремимся быть корректными, уважительными и никоим образом не мешать всем тем, кто занимается данной работой. Даже, когда у нас имеются отдельные незначительные нарушения действующего порядка проведения этой работы, то мы только фиксируем, констатируем у себя в документах, но никак не предпринимаем каких-то активных мер по пресечению этой незаконной деятельности.

Однако те, кто в борьбу за голоса вступил раньше срока, могут понести наказание со стороны Избиркома. Ведь мало собрать 100 тысяч подписей – надо сделать это еще и по правилам.

Как известно, массовая рассылка, или спам, вызывает у получателей только негативную реакцию. Поэтому такая досрочная агиткампания приведет лишь к тому, что лист с фамилией кандидата окажется в урне раньше времени.

Алексей Адашкин, Алеся Высоцкая, телекомпания СТВ