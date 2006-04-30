"Негражданам" Эстонии разрешат голосовать

Власти Эстонии собираются снять одно из ограничений для "неграждан", касающееся их участия в выборах местных органов власти. Проект поправок к закону о выборах самоуправлений одобрило правительство республики.

Ожидается, что будет отменено положение, согласно которому жители Эстонии, не являющиеся ее гражданами, имеют право голосовать, только прожив на территории соответствующего муниципалитета не менее пяти лет. По оценкам юристов, данная законодательная норма противоречит конституции республики.

На учете в эстонском МВД состоит около 198 тыс. обладателей постоянного вида на жительство, которые с принятием поправок получат возможность участвовать в выборах местных органов власти без дополнительных условий.

В соседней Латвии, где "неграждан" насчитывается порядка 500 тыс., такие люди не имеют права голосовать на выборах любых уровней.