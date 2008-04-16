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Негативные резолюции ПАСЕ по Беларуси - контрпродуктивны и не имееют перспективы

16 апреля 2008 17:26
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Такую позицию озвучили в белорусском МИД, комментируя принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы "критической" резолюции по Беларуси. В белорусском внешнеполитическом ведомстве считают, что дискуссия в Страсбурге продемонстрировала и то, что в Ассамблее есть трезвомыслящие политики, готовые к равноправному и взаимовыгодному диалогу с нашей страной. Из более, чем 300 депутатов документ поддержали лишь 56 человек.

Таким образом, возможности для продолжения диалога Беларуси и ПАСЕ сохраняются. Это мнение разделяют и российские депутаты - выступившие оппонентами "подписантов" резолюции.

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