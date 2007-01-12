Главная тема непростых переговоров премьер-министров Беларуси и России - снятие ограничений во взаимной торговле и на транзит российского "черного золота". Приемлемое решение нефтяной проблемы сторонами пока не найдено.

Белорусско-российские межправительственные переговоры были прерваны глубокой ночью. После 15 часов непрерывных консультаций стороны взяли технический перерыв. Работа экспертов началась в четверг утром в Минэкономразвития. Затем делегации переехали в Дом правительства и к переговорам подключились премьер-министры Сергей Сидорский и Михаил Фрадков. Последний, открывая переговоры, признал - нефтяной спор не красит Россию. По его словам, это противостояние нанесло серьезный урон имиджу Российской Федерации как надежному поставщику энергоресурсов.

Вести диалог стало возможным после того, как белорусское правительство сделало шаги навстречу российской стороне и отменило сбор за транзит нефти через территорию республики. Эта мера была введена симметрично российской пошлине в 180 долларов за тонну сырой нефти.

С глазу на глаз премьеры пообщались и сегодня с утра в каминном зале Белого дома. Затем переговоры продолжились в расширенном составе. И без прессы. Каждое слово для СМИ - на вес золота. Впрочем, ни одного не проронили участники обсуждения и во время перерыва, после которого вновь сели за стол переговоров. Чтобы снять все ограничения во взаимной торговле стороны не ограничивают себя во времени. В течение дня формат диалога постоянно меняется: проходит то в узком, то в широком составе. По данным информагентств, эксперты работают по разным направлениям.