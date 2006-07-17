Неформальный саммит СНГ пройдет в Москве

Неформальный саммит СНГ пройдет 21-22 июля в Москве, а 15-17 августа в Сочи состоится саммит ЕврАзЭС. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на Сергея Приходько - помощника президента России. По его словам, вопросы подготовки этих мероприятий обсуждались на состоявшейся под Санкт-Петербургом встрече президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В настоящее время казахстанский лидер председательствует в СНГ, а российский - в ЕврАзЭС.