Прямой эфир

Неформальный саммит СНГ пройдет в Москве

17 июля 2006 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Неформальный саммит СНГ пройдет 21-22 июля в Москве, а 15-17 августа в Сочи состоится саммит ЕврАзЭС. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на Сергея Приходько - помощника президента России. По его словам, вопросы подготовки этих мероприятий обсуждались на состоявшейся под Санкт-Петербургом встрече президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В настоящее время казахстанский лидер председательствует в СНГ, а российский - в ЕврАзЭС.

Другие новости рубрики

Все новости
17 июля 2006 12:45

Президент Венесуэлы Уго Чавес прилетит в Минск 22 июля

17 июля 2006 08:14

Вопрос о вступлении России в ВТО остается открытым

14 июля 2006 14:50

Беларусь и Калининград: по пути экономического сотрудничества