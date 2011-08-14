Неформальный саммит ОДКБ в Астане. Итоги

Лидеры стран ОДКБ договорились уже в нынешнем году предпринять ряд шагов, которые значительно повысят роль организации и усилят ее. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочего визита в Казахстан. Лидеры стран-членов ОДКБ признали, что в структуре есть ряд недостатков внутреннего характера.

Большие встречи на высшем уровне столица Казахстана принимает не впервые. Еще недавно на саммите ОБСЕ здесь встречались президенты 28 государств, а на этой неделе Астана приветствовала лидеров стран ОДКБ.

Александр Лукашенко прилетел одним из первых – еще накануне саммита, как и полагается руководителю страны-председателя. И сразу же встретился с членами правительства республики. Как известно, подобные саммиты – лучшая площадка для общения. За эти дни здесь прошли десятки переговоров и двусторонних встреч.

Саммит ОДКБ в Астане по статусу – неформальный. Никаких важных документов здесь подписано не было. Тем не менее, политики считают именно такой формат самым результативным для переговоров – в непринужденной обстановке проще обсуждать даже самые сложные вопросы.

«Неформальный» дресс-код президентов даже четко прописали в программе – костюмы без галстуков. Дмитрий Медведев демонстративно избавился от этого аксессуара. Но, несмотря на такую непринужденную обстановку, обычаи все-таки соблюдали: традиционные рукопожатия и совместное фотографирование.

Однако на общем снимке в истории останутся лишь шесть лидеров ОДКБ. Всего в военно-политическую организацию входят семь стран. Президент Узбекистана, Ислам Каримов, от участия в неформальной встрече отказался, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беларусь в этом году – у руля ОДКБ. Поэтому основные предложения по дальнейшей работе военно-политического блока звучали из уст Александра Лукашенко. И, несмотря на неформальность саммита, президент Беларуси считает: такие встречи – отличная возможность «сверить часы» по самым важным вопросам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стало доброй традицией в межсессионный период проводить такие мероприятия, чтобы мы могли обменяться мнениями и сверить часы по ряду актуальных вопросов в международной безопасности, в той или иной степени затрагивающих пространство ОДКБ и интересы нашей организации.

В этой связи позвольте выразить признательность казахстанским коллегам, которые в этом году взяли на себя инициативу по организации этой встречи.

Понятно, что большая часть встречи проходила без фото- и видеокамер. Вопросы обсуждались серьезные. Александр Лукашенко сразу высказывает свою позицию: ОДКБ необходимо трансформировать из консультативно-совещательного органа, в реально действующую военно-политическую организацию. Ведь даже проблем между самими странами «семерки» накопилось немало. Однако решить их Организация Договора о коллективной безопасности пока не в силах. Пример – прошлогодние события в Кыргызстане. И это не говоря о внешних угрозах.

Александр Лукашенко:

Мы совершенно критично подошли к той работе, которая проводилась в ОДКБ. И, прежде всего, отметили, что у нас есть ряд недостатков, в том числе внутреннего характера. Я имею в виду не только проблемы, которые сегодня существуют в странах ОДКБ, но и между государствами Договора о коллективной безопасности. Эти проблемы у нас есть, и мы однозначно заявили о том, что уже в этом году мы предпримем ряд шагов, которые повысят роль Организации Договора о коллективной безопасности. Мы значительно продвинемся и фактически полны решимости закончить процесс комплектования и вооружения коллективных сил (КСОР), которые существуют в ОДКБ.

У нас появилось много направлений деятельности в связи с последними событиями в мире, в том числе происходящими по периметру арабской дуги, африканского севера.

Еще в прошлом году, начиная с Туниса, волна антиправительственных выступлений охватила Египет, Йемен, Ливию, Бахрейн, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Несмотря на некоторые различия внутренних сценариев, внешняя причина дестабилизации в регионе практически одинакова.

Экс-сенатор Парламента Казахстана Уалихан Кайсаров следит за ситуацией в этих странах. Политик отмечает: одна из причин вспышки конфликтов в регионе – попытки США создать так называемый Большой Ближний Восток, подконтрольный штатам.

Уалихан Кайсаров, экс-сенатор парламента Республики Казахстан, общественный деятель:

Первопричина всему – нефть. Естественно, когда возникает какая-либо малейшая угроза или вероятность, что будет утерян контроль над странами, имеющими нефть, в ход пускают все средства. При этом, не смотрят ни на мораль, ни на основные принципы прав человека, демократии. В первую очередь, конечно, идет нефть.

ОДКБ, как международная организация, не может игнорировать ситуацию в этих странах (а пока она остается напряженной). Тем более, что, по мнению экспертов, проблемы Северной Африки и Ближнего Востока могут оказать негативное влияние на положение дел в зоне ОДКБ. В регионе уже заметно оживление экстремистских и террористических сил.

Кроме того, в центральноазиатском приграничье существует угроза со стороны афганских бандформирований. В последнее время к проблеме с терроризмом, наркотрафиком и экстремизмом добавилась и информационная дестабилизация.

В планах ОДКБ – создание специальной группы по противодействию деструктивному использованию информтехнологий.

Александр Лукашенко:

Мы договорились о том, что будем вырабатывать меры противодействия возможным угрозам, прежде всего, в информационном пространстве и киберпространстве. Также проанализировали те нормативно-правовые документы, которые недавно подписали, и заявили о том, что уже к декабрю этого года к встрече в официальном формате мы эти документы ратифицируем. Они приобретут силу закона, как это сделала Республика Беларусь.

У нас сегодня нет ни одного документа, который мы бы не ратифицировали. У других государств эти документы находятся в стадии ратификации.

Лейтмотив сегодняшнего мероприятия – мы должны, и мы это сделаем, усилить Организацию Договора о коллективной безопасности.

Еще в декабре на встрече в Москве Беларусь выдвинула свои инициативы. Структуре следует активнее сотрудничать с другими международными организациями. Такими, как ООН, ОБСЕ, ЕврАзЭС. Большое внимание уделено развитию миротворческого потенциала ОДКБ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме того, на вооружении у Коллективных сил оперативного реагирования появится самая современная техника. Также КСОР будут привлекать для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях стран ОДКБ.

Уалихан Кайсаров, экс-сенатор парламента Республики Казахстан, общественный деятель:

Именно организация сил быстрого реагирования, организация совместных учений, позиционирование организации как единой силы на внешнеполитической арене, естественно, не могут заставить те же страны НАТО не считаться с этим мнением. В данном русле предложения Александра Лукашенко являются на сегодняшний день самыми актуальными и архиважными.

Пернебек Умирзаков, декан факультета международных отношений Евразийского национального университета (Казахстан):

Если государства-члены ОДКБ не примут каких-то действенных мер в отношении международного терроризма, в отношении какого-то религиозного экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции, то мы можем упустить время. Поэтому сейчас инициатива Республики Беларусь своевременна и на которую, мне кажется, главам государств необходимо обратить внимание.

Предложения, которые обсудили президенты на неформальной встрече, в скором времени должны стать основой официальных документов. Эксперты уже сегодня утверждают: прошедший астанинский саммит оживит организацию. Да и Беларусь приложит все усилия, чтобы этот год, год председательствования Беларуси, стал для ОДКБ отправной точкой на пути к сильному, а главное, эффективному геополитическому альянсу.