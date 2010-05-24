Неформальный саммит глав министерств иностранных дел Евросоюза пройдет сегодня в Польше

Они встретятся с коллегами по программе «Восточное партнерство».

Политики подведут итоги первого года подготовки и развития этой инициативы.

Также на повестке дня идея создания «группы друзей Восточного партнерства». Она предполагает подключение к деятельности программы третьих стран.

Ряд новых проектов готова предложить европейским коллегам и Беларусь. Нашу делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Мартынов.

Андрей Савиных, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси:

Республика Беларусь, естественно, предлагает своих партнеров по Таможенному союзу — Россию и Казахстан. Мы полагаем, что их участие будет способствовать укреплению единого экономического пространства в рамках большой Европы.