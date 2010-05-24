Прямой эфир

Неформальный саммит глав министерств иностранных дел Евросоюза пройдет сегодня в Польше

24 мая 2010 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Они встретятся с коллегами по программе «Восточное партнерство».

Политики подведут итоги первого года подготовки и развития этой инициативы.

Также на повестке дня идея создания «группы друзей Восточного партнерства». Она предполагает подключение к деятельности программы третьих стран.

Ряд новых проектов готова предложить европейским коллегам и Беларусь. Нашу делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Мартынов.

Андрей Савиных, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси:
Республика Беларусь, естественно, предлагает своих партнеров по Таможенному союзу — Россию и Казахстан. Мы полагаем, что их участие будет способствовать укреплению единого экономического пространства в рамках большой Европы.

Другие новости рубрики

Все новости
23 мая 2010 20:19

А.Лукашенко: Уровень рентабельности аграрного производства в 25-30% – эта задача вам по плечу

23 мая 2010 20:08

А.Лукашенко: Надо научиться отличать обычные ошибки и действия, связанные с риском, от преступления

22 мая 2010 18:29

Александр Лукашенко: Нам не надо государства, где каждый руководитель должен дрожать