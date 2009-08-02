Неформальный Исссык-Куль

Многочисленным отдыхающим на Иссык-Куле в этот уикенд пришлось потесниться. (ФОТО+ВИДЕО)

Им заранее объявили о некоторых запретах и ограничениях, которые вводятся на период проведения саммита. А местным жителям тоже рекомендовали – не выпасать домашний скот по маршруту следования кортежей Президентов.

Иссык-Куль - самое большое озеро в Киргизии. Местные жители гордятся этим живописным местом и называют его «жемчужиной» своей страны. Иссык-Куль в переводе с киргизского - «горячее озеро». Президенты собрались здесь ближе к вечеру, когда горячее киргизское солнце перестало припекать.

На форум приехали все: лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В полном составе Главы государств ОДКБ давно не собирались. В этот раз прочувствовать киргизское гостеприимство не отказался никто. Причем дорога до Иссык-Куля была для них долгой. Местный аэропорт не рассчитан на прием крупных воздушных судов и потому всем прибывшим Президентам пришлось в Бишкеке – столице Киргизии пересаживаться на другие типы самолетов и так добираться до Иссык-Куля.

Главы государств встретились в парке недалеко от местного культурно-этнографического центра. Саммит неформальный и Президенты в точности исполнили неофициальный дресс-код: темный костюм, светлая рубашка без галстука и расстегнутый ворот.

Неформальный статус саммита означает отсутствие конкретной повести дня и подписания каких-либо документов. Но не исключает долгих разговоров и переговоров. Тем более когда «семерка» ОДКБ в полном составе.

ОДКБ – военно-силовая структура, объединившая потенциалы семи стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Организация Договора была создана в 1992 году как союз, в котором при возникновении угрозы для любой из стран-участниц остальные предоставляют всю необходимую помощь, включая военную. К аббревиатуре ОДКБ недавно добавилась КСОР. Коллективные силы оперативного реагирования. В их состав будут входить бригады спецназа от государств – участниц, а также подразделения от органов безопасности, внутренних дел и МЧС. Структура, которая сможет реагировать на любые категории кризисных ситуаций, и реально защищать суверенитет и территориальную целостность государств, входящих в организацию.

Но в такую конкретику Президенты стран-участниц ОДКБ в этот раз не вдавались. Хозяин саммита Курманбек Бакиев высказал общую озабоченность небезопасной ситуацией на пространстве ОДКБ и отметил, что нужно обсудить формирование скоординированной информационной политики. В итоге засиделись и вышли к журналистам, когда Иссык-Куль утопал в глубокой тьме.

Это был разговор о безопасности и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом как на пространстве ОДКБ, так в целом в мире. Главы государств договорились вести согласованную информационную политику, а также создать на берегу Иссык-Куля молодежный центр воспитания.

Затем Глав государств ждал поздний рабочий обед от имени Президента Кыргызстана. Но который они, скорее всего, уже отправились с подарками – юбиляр Курманбек Бакиев отмечал свое 60-тилетие.