Неформальная встреча глав государств-участников СНГ в Алматы

Одним из центральных вопросов на ней стало обсуждение перспектив интеграции Беларуси, России и Казахстана

Президенты трех стран подписали совместное заявление о формировании Таможенного союза, а также утвердили план действий по формированию Единого экономического пространства. Его лидеры договорились сформировать не позднее 1 января 2012 года.

Еще одним важным событием встречи стало подписание совместного заявления о создании Таможенного союза, который начнет работать уже с первого дня нового года. Президенты договорились учитывать баланс интересов и способствовать решению самых сложных вопросов.

Как подчеркнул белорусский лидер, в работе над созданием Единого экономического пространства страны не должны терять темп.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– В Минске был сделан решительный шаг по формированию Единого экономического пространства. Присутствующие здесь наши коллеги, не просто в курсе дела, но и Таджикистан, Кыргызстан заявили о том, что они работают с нами над соответствующими проектами и готовы присоединиться к Таможенному союзу. Я думаю, это вполне возможно. Но самое главное для нас сейчас, когда мы создали Единое экономическое пространство, не потерять темпы. Это будет качественно новый исторический шаг. Вы знаете, Беларусь настаивает на том, что бы сделать все в течении одного года. Есть документы уже готовые, есть документы, над которыми необходимо работать, все специалисты и эксперты ждут нашего решения.