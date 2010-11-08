Недостоверные подписи обнаружены практически у всех потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси

Первые протоколы об итогах проверки подписных листов до конца дня восьмого октября должны предоставить областным районные избирательные комиссии. Кто конкретно смог набрать подлинное число голосов в свою поддержку, станет известно только после суммирования результатов по всех районам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Среди самых грубых нарушений, как отмечают в Центризбиркоме, это ксерокопии подписных листов, в то время как Избирательный Кодекс требует исключительно оригиналы.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если по какому-то району недостоверных подписей окажется более 15%, то все подписи, собранные за этого кандидата в этом районе не учитываются. И такой пример в нашей республике уже есть. По одному из районов за потенциального кандидата собрано значительное количество подписей, несколько тысяч. Но так как недостоверных оказалось более 15%, все они при суммировании итогов учтены не будут.

Регистрация кандидатов начнется 14 ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К этому времени все претенденты должны лично предоставить в Центризбирком целый пакет документов. В частности, это декларация о доходах, биография и заявление о согласии баллотироваться на главный государственный пост. Всех, кто прошел этот этап избирательной компании ЦИК планирует назвать одновременно 18 ноября, после чего начнется агитация.