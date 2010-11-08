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Недостоверные подписи обнаружены практически у всех потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси

08 ноября 2010 12:30
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Первые протоколы об итогах проверки подписных листов до конца дня восьмого октября должны предоставить областным районные избирательные комиссии. Кто конкретно смог набрать подлинное число голосов в свою поддержку, станет известно только после суммирования результатов по всех районам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Среди самых грубых нарушений, как отмечают в Центризбиркоме, это ксерокопии  подписных листов, в то время как Избирательный Кодекс требует исключительно оригиналы. 

Николай Лозовик,  секретарь Центральной  комиссии Республики Беларусь  по выборам и проведению республиканских референдумов:
Если по какому-то  району недостоверных подписей окажется более 15%, то все подписи, собранные за этого кандидата в этом районе  не учитываются. И такой пример в нашей республике уже есть. По одному из районов за потенциального кандидата собрано значительное количество подписей, несколько тысяч. Но так как  недостоверных оказалось более 15%, все они при суммировании итогов учтены не будут.

Регистрация кандидатов начнется 14 ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К этому времени все претенденты должны лично предоставить в Центризбирком целый пакет документов. В частности, это декларация о доходах, биография и заявление о согласии баллотироваться на главный государственный пост. Всех, кто прошел этот этап избирательной компании ЦИК планирует назвать одновременно 18 ноября, после чего начнется агитация.

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