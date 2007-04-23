Неделя официальных визитов

Продолжается визит в Беларусь правительственной делегации Боливарианской Республики Венесуэла во главе с заместителем министра иностранных дел Родриго Чавесом.

Планируется, что стороны проведут переговоры по вопросам реализации совместных проектов сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, инвестиционно-банковской, образовательной, правоохранительной, культурной сферах. В ходе визита члены венесуэльской делегации будут приняты в Совете Министров Беларуси и МИДе. Визит продлится до 27 апреля.

В Минске с официальным визитом бизнесмены из Нидерландов. Цель их приезда - познакомиться со страной, городом, деловыми возможностями мегаполиса. Представители клуба бизнесменов из города Эйндховен посетят ряд предприятий и увидят достопримечательности республики. Визит проходит при поддержке МИД Беларуси, Посольства Республики Беларусь в Нидерландах и Мингорисполкома.

Тем временем в Минск прибывает еще одна делегация. С 23 апреля в столице будет работать группа специалистов Всемирного банка. Они планируют провести оценку хода реализации в Беларуси проекта по модернизации объектов социальной сферы и соответствующего гранта правительства Японии по противодействию изменению климата, а также проекта по реабилитации районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Эксперты проведут встречи с представителями МЧС, энергетиками и финансистами. Запланировано посещение ряда социальных объектов Минска и Минского района.