Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь: доклад Марианны Щеткиной в ООН

Наша страна выступила с подобным докладом впервые, отметив особою роль площадки ООН в решении глобальных проблем современности и выполнении Целей устойчивого развития.

О работе Беларуси в этом направлении рассказала Марианна Щеткина – национальный координатор проекта.

Новости Беларуси. В Нью-Йорке завершились дискуссии высокого уровня по устойчивому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Совместно с агентствами системы ООН мы работаем над повышением уровня информированности общества ЦУР. Особое внимание уделяется молодежи и образовательным программам. Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь.

ООН может и призвана служить для заинтересованных стран центром координации такой помощи.

Достижение амбициозных целей возможно только при интеграции и грамотной координации усилий. Мы являемся активным участником целого ряда региональных интеграционных процессов, заинтересованы в их укреплении и гармонизации через интеграцию интеграций.

Цели устойчивого развития (сокращенно ЦУР) – это своеобразный мировой план по сохранению мира и стабильности на планете. Они приняты и одобрены всеми государствами ООН. 17 целей устойчивого развития направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством, а также решение проблем, связанных с изменением климата.