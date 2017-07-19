Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь: доклад Марианны Щеткиной в ООН

Новости Беларуси. В Нью-Йорке завершились дискуссии высокого уровня по устойчивому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О работе Беларуси в этом направлении рассказала Марианна Щеткина – национальный координатор проекта.
Наша страна выступила с подобным докладом впервые, отметив особою роль площадки ООН в решении глобальных проблем современности и выполнении Целей устойчивого развития.
Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Совместно с агентствами системы ООН мы работаем над повышением уровня информированности общества ЦУР. Особое внимание уделяется молодежи и образовательным программам. Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь.
ООН может и призвана служить для заинтересованных стран центром координации такой помощи.
Достижение амбициозных целей возможно только при интеграции и грамотной координации усилий. Мы являемся активным участником целого ряда региональных интеграционных процессов, заинтересованы в их укреплении и гармонизации через интеграцию интеграций.
Цели устойчивого развития (сокращенно ЦУР) – это своеобразный мировой план по сохранению мира и стабильности на планете. Они приняты и одобрены всеми государствами ООН. 17 целей устойчивого развития направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством, а также решение проблем, связанных с изменением климата.
Все они должны быть достигнуты в течение 13 лет.