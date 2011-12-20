Назарбаев: Чтобы разместить военную базу третьей страны на территории ОДКБ, необходимо будет получить согласие всех её членов

Беларусь проделала большую работу за время председательства в ОДКБ. Это было отмечено сегодня на саммите Организации Договора о Коллективной безопасности в Москве. В заседании принял участие Александр Лукашенко, а также лидеры еще шести стран-участниц Организации.

Подписана программа оснащением современным оружием Коллективных сил оперативного реагирования — кстати, это было белорусская инициатива. Предложение Беларуси заключалось в том, чтобы закрепить на постоянной основе и проведение совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, потому что есть уже положительный опыт, полученный на российской военной тренировке «Центр-2011». Предлагала наша страна и в своё время и проработать вопросы по налаживанию контактов с международными организациями, в частности, ООН. Речь идёт о взаимодействии в совместном формате миротворческих сил.

Сегодня же одобрили положение о совместных действиях при ликвидации техногенных и природных катастроф. В центре внимания были и мнения Совета ОДКБ по некоторым международным проблемам, информационная политика и безопасность. В общей сложности пописали 23 документа и ещё 3 были сняты для дальнейшего обсуждения и доработки.

Кроме того, достигнута принципиальная договорённость о процедуре размещения военных объектов на территории третьих стран-участниц ОДКБ. Теперь это может произойти только если получено согласие всех участников Организации договора о коллективной безопасности.

Сво1 председательство в ОДКБ Беларусь сегодня передала по очереди Казахстану.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Хотел бы от имени всех глав государств-членов ОДКБ поблагодарить Президента Республики Беларусь Александр Григорьевича Лукашенко за эффективную и очень настойчивую работу на посту председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Условились, что юбилейный саммит организации пройдёт через полгода в Москве.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Казахстан, принимая на себя роль председателя, примет все необходимые меры и силы для поступательного развития нашей организации. Наиболее важным итогом нашей встречи стала договорённость о согласовании вопросов размещения на территории государств ОДКБ объектов военной структуры государств, не являющихся членами ОДКБ. Теперь, чтобы разместить военную базу третьей страны на территории государств-членов ОДКБ, необходимо будет получить согласие всех её членов.

Началось неформальное заседание глав государств-участников СНГ. Встреча приурочена к 20-летию Содружества. За годы оно стало неплохой площадка для ведения переговоров на разных уровнях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошло 20 лет, и те вопросы, которые стояли и требования от нас ответа тогда, после распада Советского Союза, не нуждаются ни в каких оценках. Просто время, которое прошло после распада Союза, и после того, как мы создали СНГ, ответило на все вопросы, которые тогда существовали.

Сегодня рассмотрят пять тем: сотрудничество в области связи и информатизации, обсудят возможное повышения роли и мисси наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах. Кроме этого, предстоит решить, кого можно наградить грамотой СНГ, и какие города станут культурными столицами Содружества в 2012 году , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.