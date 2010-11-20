НАТО заявило, что не угрожает России, но ПРО в Европе строить будет

«НАТО не представляет никакой угрозы для России. Напротив, мы желаем подлинного стратегического партнерства между НАТО и Россией, и мы будет действовать соответственно, ожидая от России взаимности», - говорится в новой стратегической концепции НАТО, одобренной в пятницу 28 лидерами стран-участниц.

«Мы хотели бы установить надежные партнерские отношения между НАТО и Россией. Мы по-прежнему убеждены, что безопасность стран Североатлантического альянса и безопасность России связаны между собой», - отмечается в стратегии. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что «эта концепция позволяет НАТО стать как никогда более эффективным». Эту позицию приветствовала канцлер Германии Ангела Меркель, по ее словам, бывший военный противник стал партнером. Между тем, лидеры стран - членов НАТО одобрили идею создания противоракетного щита, который сможет «защитить территорию всех членов альянса в Европе, а также США».

В саммите НАТО в Лиссабоне впервые с 2008 года примет участие президент России Дмитрий Медведев. Медведев уже прилетел в Лиссабон. Москву официально пригласили к участию в создании системы противоракетной обороны в Европе. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что «ЕвроПРО» будет дополнением к натовской концепции ядерного сдерживания. По его словам, речь идет о взаимодействии систем ПРО НАТО и России, основным элементом которого должен стать обмен информацией и данными, сообщает ctv.by .