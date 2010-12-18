Наталья Петкевич: Площадь — это страшно, это агрессия, кровь и конфликт. И людей приглашают туда. В какие горячие точки они отправят наших мужчин, когда станут главами государства?

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Петкевич.

Как бы Вы охарактеризовали нынешнюю предвыборную кампанию — как интересную или скучную?

Мое отношение к предвыборной кампании неоднозначное. С одной стороны, она интересная, а с другой — абсолютно неинтересная. Предвыборная кампания интересна тем, что уже определились черты классической избирательной кампании, которая свойственна развитым странам с устоявшимися демократическими традициями, то есть присутствуют экзит-полы, роль неправительственных организаций, рейтинги, политическая борьба, оппоненты и так далее. С другой стороны, данная предвыборная кампания с точки зрения политической борьбы, на мой взгляд, неинтересная, потому что оппоненты предсказуемы, ожидаемы и порой ведут себя даже примитивно.

Меня заинтересовали опубликованные декларации о доходах кандидатов в президенты Республики Беларусь. Так, многие из них вообще не имеют доходов за 2009 год — ни муж, ни жена. Возникает несколько вопросов. Первый: на что они живут? Второй: почему не работают? Третий: если они скрывают свои доходы и не платят налоги, то насколько это этично?

Меня всегда настораживали люди, которые говорят о себе: «без вредных привычек». Это очень подозрительно, потому что человеку всегда свойственно иметь слабости. Значит, здесь что-то не так.

Что касается доходов, когда мужчина идет жить к жене, в белорусском народе говорят: «Пайшоў жыць у прымакі». Как мне кажется, для мужчины это позор. Если мужчина не может обеспечить благосостояние своей семьи и этим гордиться, значит, он не выполняет свою элементарную природную функцию — быть добытчиком. И что он может сделать для повышения благосостояния своей семьи? Варианта два: либо продать то, что имеет, либо поменять жену или спонсора на более дорогого. Если они хотят то же самое сделать со страной — в случае, если придут к власти, — то это страшно.

Для страны они обещают большое будущее. Как я заметил, многие обещания построены на отрицаниях: отменим налоги, сократим чиновников, отменим контрактную систему, отменим службу в армии. Это разрушительный способ. Неужели у нас так всё плохо, что нужно всё отменить и построить по-новому?

А вы заметили, что всем оппонентам нынешней избирательной кампании свойственна катастрофическая агрессивность и злоба? Если человек претендует на высший государственный пост, то есть хочет быть главным в стране, то он априори не может идти в народ с такой агрессией и злобой. По сути, предвыборные кампании всех кандидатов в президенты одинаковые и построены по одному принципу. Сначала охаивается всё, что было, — плохая власть, обнищали люди, всё плохо, потом обещается всё, что только можно. Но абсолютно никто не говорит, откуда будут зарабатываться деньги, на чем государство будет делать прибыль и так далее.

Мне было очень интересно слушать предвыборные выступления и читать предвыборные программы чисто с профессиональной точки зрения. Так, можно обнаружить до смешного противоречивые тенденции. Например, практически все оппоненты сначала говорят о том, что люди обнищали, страна «дошла до ручки», больше катиться некуда, а потом говорят о том, что у народа скопились миллиарды долларов в чулках, которые в дальнейшем дадут задел для будущего развития экономики. Непонятно, люди обнищали или все-таки скопили миллиарды?

Или, допустим, по частной собственности. Все обещают, что будет разгул частной собственности, абсолютно либеральный бизнес, но при этом говорят, что цены будут расти не больше, чем на 1-2%. Так если будут совершенно либеральные условия ведения бизнеса, так как можно диктовать собственнику, на сколько повышать или не повышать цены? Как собственнику можно диктовать, с каким работать ассортиментным рядом? И вот таких нестыковок очень много, что говорит о несерьезности и абсолютном популизме.

Некоторые предвыборные обещания девальвируют понятие кандидата на высший государственный пост. В разряд предвыборного обещания вводится, что со своего компьютера можно будет просматривать декларации чиновников, — неужели это интересно 9,5-миллионому белорусскому народу?

Действительно, все программы очень похожи. Допустим, появилась программа Александра Лукашенко, которая называется «От сохранения к приумножению». Через несколько дней появляется программа другого кандидата под названием «Построим новое, сохраним лучшее» — по сути, это же самое, но другими словами. Складывается впечатление, что кандидатам и предложить-то нечего! Реальные позитивные действия, которые предлагаются, просто копируют действия нынешней власти!

Мне очень понравилась фраза одного из журналистов: «До тех пор, пока кандидаты перечисляют в качестве своих обещаний всё то, что уже делается или состоит в программе действующего президента, — всё в порядке. Но как только начинают придумывать от себя, начинаются проблемы». Даже предвыборные лозунги взяты либо из фраз, произнесенных действующим президентом, либо из предыдущих избирательных лозунгов. Один из кандидатов взял за основу лозунг предыдущей предвыборной программы президента «За сильную и процветающую Беларусь».

Впервые в истории Беларуси в выборах участвует так много кандидатов —10 человек. Чем это можно объяснить: ростом политического самосознания белорусов, наиболее активных представителей народа или же Центризбирком в этом году стал более лояльным под влиянием Запада и пропустил всех — «Говорите, что хотите».

На мой взгляд, единственная причина — лояльность Центризбиркома. В таком большом количестве кандидатов есть и положительные стороны. Во-первых, приобретается опыт политической борьбы, в обществе растет избирательная и политическая культура. С другой стороны, на этом фоне понимаешь, что от добра добра не ищут. Я бы перефразировала лозунг одного из кандидатов, который вы говорили: вместо «Сохраним лучшее» — «Сохраним лучшего».

Хочу отметить два высказывания президента, которые касаются его соперников. В интервью газете «Фигаро» Александр Лукашенко сказал, что двоих кандидатов финансирует Россия. Несколько дней спустя на встрече с доверенными лицами президент заметил, что все кандидаты — одного поля ягоды — и все они смотрят на Запад. Так если все они смотрят на Запад, так зачем двоих кандидатов финансирует Россия?

На часть вашего вопроса относительно России я отвечу как гражданин. Глубоко убеждена и всегда придерживалась точки зрения, что причина всех этих шараханий, финансирования и всего того, что сейчас творится, — это былые имперские амбиции великой державы, которая хочет их возобновить хоть где-то и выглядеть крутой. Это совершенно ущербная позиция — от ущербности.

Если проанализировать высказывания нынешних кандидатов, можно отметить противоположности у большинства из них, потому что все шли и идут на Запад. Но, как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, поэтому кто дает деньги, на того и работаешь.

Что касается отношений великих держав и Запада в частности к нашим выборам. Есть ли у вас впечатление, что у Беларуси в последнее время не случайно налаживаются отношения с Западом и оценки выборов могут быть другими? В частности, невиданных масштабов встреча госсекретаря США Хилари Клинтон с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым, где по сути Хилари Клинтон делала комплименты в адрес Беларуси. Как заметил один из наших экспертов, она, возможно, даже поддержала действующего президента перед выборами. Чего же ожидать после выборов?

Евросоюз и США поняли, что конфронтация и бойкот ни к чему не приведут. Надо находить точки соприкосновения, а они у нас есть. Наши западные партнеры смогли убедиться, что Беларусь — надежный, честный и порядочный контрагент, с которым можно договариваться. Последние годы будут новой вехой в отношениях Беларуси с Евросоюзом и США.

Многие кандидаты, которые сегодня выступают, призывают людей выйти на площадь, за что они получают предупреждения от прокуратуры. Складывается впечатление, что они просто напрашиваются на то, чтобы их сняли с предвыборной гонки. А у вас есть такое впечатление?

Эти люди абсолютно уверены в своем проигрыше. Если они изначально уверены, что выборы будут сфальсифицированы, то у них нет ни цели, ни стремления к ее достижению. На самом деле, площадь — это страшно: это не мирное собрание — это агрессия, кровь и конфликт. И людей приглашают туда. Куда же они отправят наших людей, мужчин, в какие горячие точки, когда они станут главой государства, если конфликт и агрессия — один из пунктов их предвыборной программы.

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