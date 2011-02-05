Насколько добросовестно отнеслись к своей работе те, кто составлял список невыездных?

Халатность еврочиновников или кому на самом деле был нужен список невыездных, в который попали 158 белорусских граждан. Именно они по версии авторитетных экспертов ЕС не достойны посещать Старый свет. Только вот насколько добросовестно отнеслись к своей работе те, кто этот самый список составлял?

Лишён права посещать Евросоюз Михаил Васильевич Пищулёнок, умерший два года назад. В 2006 он возглавлял Витебский областной избирком. А вот как имя этого человека попало в список-2011 – навряд ли поддаётся логике даже европейской демократии. Скорее это обычный цинизм, в тандеме с элементарной халатностью чиновников, которые этот список составляли.

Впрочем, и среди ныне здравствующих «невыездных» слишком много «НО». Которые непрозрачно указывают на то, что громкий политический жест, оказался обычной профанацией.

Например, Щадрина Анна Станиславовна за номером восемьдесят один. В списке, составленном авторитетными экспертами Евросоюза, она значится заместителем главного редактора газеты «Советская Белоруссия». В этом и есть, наверняка, логика запрета на въезд. Только вот на самом деле на этой должности Анна Станиславовна не работает, да и вообще из журналистики давно ушла в науку – которая по своей сути слишком далека от политики.

Или ещё ошибка, которую скорее можно признать элементарным безразличием – въедут белорусские чиновники в Евросоюз или не въедут. Так, номер 9 в списке – Андрей Тюрин. Судя по пояснениям здесь же, этот человек - начальник службы безопасности Президента. Только вот на самом деле эту должность занимает человек по фамилии Втюрин. В этой ситуации остаётся загадкой кому на самом деле опустят шлагбаум на границе Евросоюза.

Некоторые в списке указаны, почему то, дважды. Видимо, проверять его было некому или незачем. А ещё полтора десятка человек и вовсе значатся без даты рождения и отчества. То ли лень еврочиновникам было искать элементарные паспортные данные, то ли на самом деле этот список обычная профанация. Только вот не понятно как процедура запрета будет действовать на практике. Ведь людей с именем и фамилией, например, Дмитрий Жук или Виктор Русак в Беларуси, наверное, несколько сотен. Достаточно открыть обычную телефонную книгу. И КАК на границе их отличить от однофамильцев при наличии шенгенской визы, непонятно.

Понятно в этой ситуации одно. Список невыездных нужен был ради списка как такового. Или как говорят телевизионщики: картинка ради картинки – эффект сиюминутной сенсации. Это, скорее, элементарное отрабатывание денег, причём, не совсем добросовестное. А это уж слишком похоже на то, что все мы видели в центре Минска поздно вечером 19-го декабря.