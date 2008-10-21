Наши Вооруженные силы – не средство нападения, а надежный гарант безопасности и территориальной целостности страны

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая участие в комплексном оперативном учении вооруженных сил "Осень-2008".

На аэродромном участке дороги Брест-Минск в районе Ивацевичей успешно совершили взлет и посадку самолеты Су-25 и Су-27. Здесь же главе государства, главнокомандующему вооруженными силами доложили об отработке планов по использованию вооружения и военной техники. Президенту также продемонстрировали отражение действий диверсионной группы подразделениями мобильных сил территориальных войск.

Во второй половине дня завершающий этап учений развернулся на полигоне "Доманово". Действия войск здесь отрабатывали на основе легенды, в соответствии с которой условный противник Сосновия развязал войну против государства Мостовия. Главнокомандующий Александр Лукашенко отметил высокий уровень подготовки военных. При этом Президент подчеркнул, что учение "Осень-2008" дало возможность получить практический опыт эффективного применения сил и средств всей военной организации государства.

Главнокомандующий прибыл на полигон Доманово на вертолете и сразу начал с посещения центра стратегического управления командного пункта вооруженных сил. Камеры проводили Президента только до входа. Так что услышать, о чем докладывает министр обороны в таких ситуациях невозможно. Все детали плана обороны государства и работа генштаба в реальных условиях остались за плотно закрытыми дверями.

Пункт управления разведкой вооруженных сил, конечно, тоже – исключительно закрытый объект для обывателей, коих представляли многочисленные журналисты. Из них полсотни – из России. Учения "Осень-2008" это ведь отработка действий единой региональной группировки войск союза Беларуси и России.

Легенда этого этапа учений разделение на два условных противника. Действия войск отрабатываются двумя государствами с поэтичными названиями – Московия и Сосновия. В соответствии с замыслом Сосновия выступает в роли агрессора. Два противника борются за господство в воздухе, активно применяя воздушные десанты и рейдовые отряды. Поражение воздушного десанта противника – самый зрелищный эпизод этапа учений.

Наглядный показ действий и средств вооруженных сил по недопущению воздействия диверсантов-сосновцев. Разгром их группировки войск – и победный финал на стороне Московии.

Не боевая часть сегодняшнего дня учений – демонстрационная площадка техники. Это те образцы, которые будут поставляться в наши войска в соответствии с основными военно-стратегическими программами страны: государственной программой вооружения и концепцией строительства и развития вооруженных сил до 2020 года.

Гражданская техника, переоснащенная под военные цели – например, "Беларус" от Минского тракторного завода, – не трактор, а железнодорожная комбинированная машина, предназначенная для восстановления железной дороги в случае повреждения шпал и рельсов.

Смотр войск – заключительный эпизод учений. Глава государства поприветствовал военных и выступил с небольшой речью. Президент высказал свое видение современных вызовов и угроз.

Главный день учений не обошелся и без торжественной части. Если утром главнокомандующий поздравлял летчиков, то после окончания всех действий – благодарил военнослужащих особо отличившихся на протяжении всей "Осени-2008". Подарки достались поровну белорусским и российским офицерам.

Условный бой между Московией и Сосновией вызвал особый интерес у военных из стран ближнего и дальнего зарубежья. Впрочем, на протяжении всех дней учений "Осень-2008" военные атташе пристально отслеживали военный потенциал Беларуси. Особенно представители европейского дипкорпуса: из Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Франции и Польши.