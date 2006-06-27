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Население стран Балтии опасается перехода на евро

27 июня 2006 13:53
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Население стран Балтии не испытывает энтузиазма по поводу перехода на евро. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в регионе социологическим бюро Eurobarometer, сообщают информагентства.

К примеру, в Литве грядущая реформа не радует 56% жителей, тогда как позитивно к ней относятся 33%. В Эстонии разрыв еще более велик: 60% и 31% соответственно. Больше всего  противников у отмены национальной валюты в Латвии - 64% опрошенных, а противоположного мнения придерживается менее трети  населения.

Боязнь перехода на  евро связана, прежде всего, с ожиданием злоупотреблений и манипулирования ценами  в переходный период. Жители балтийских государств опасаются также скачка инфляции и утраты контроля над национальной экономикой.

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