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«Нас специально не хотят слышать». Лукашенко рассказал, на чём должны сосредоточиться страны ОДКБ

20 июня 2023 19:06
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Беларусь сделает все, чтобы восстановить и укрепить доверие между партнерами в ОДКБ. 20 июня Минск принимает глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в эту организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка встречи обширна. Тон встречи задал глава государства. Александр Лукашенко поднял резонансные вопросы деятельности Ташкентского пакта, как еще называют ОДКБ.

«Нас специально не хотят слышать». Лукашенко рассказал, на чём должны сосредоточиться страны ОДКБ-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Совсем недавно в белорусских интерьерах наш Президент встречался и с главами спецслужб, и секретарями совбезов государств постсоветского пространства. Выводы один: надо держаться вместе. Опыт отщепенцев показывает: дома под крышей своих интеграционных объединений лучше.

«Нас специально не хотят слышать». Лукашенко рассказал, на чём должны сосредоточиться страны ОДКБ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ и на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то: то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш должен звучать как военно-политического блока.

Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает (пока заглушает) голоса мудрости и разума. Там не хотят слышать, вернее, не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси, по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности. Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей организации. Я абсолютно убежден, что коллективный дипломатический голос ОДКБ внесет весомый вклад в восстановление мира и безопасности в регионе.

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# ОДКБ # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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