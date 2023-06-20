«Нас специально не хотят слышать». Лукашенко рассказал, на чём должны сосредоточиться страны ОДКБ

Беларусь сделает все, чтобы восстановить и укрепить доверие между партнерами в ОДКБ. 20 июня Минск принимает глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в эту организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка встречи обширна. Тон встречи задал глава государства. Александр Лукашенко поднял резонансные вопросы деятельности Ташкентского пакта, как еще называют ОДКБ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Совсем недавно в белорусских интерьерах наш Президент встречался и с главами спецслужб, и секретарями совбезов государств постсоветского пространства. Выводы один: надо держаться вместе. Опыт отщепенцев показывает: дома под крышей своих интеграционных объединений лучше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ и на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то: то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш должен звучать как военно-политического блока.

Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает (пока заглушает) голоса мудрости и разума. Там не хотят слышать, вернее, не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси, по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности. Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей организации. Я абсолютно убежден, что коллективный дипломатический голос ОДКБ внесет весомый вклад в восстановление мира и безопасности в регионе.

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