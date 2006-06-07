Нарушитель воздушной границы задержан

6 июня 19 часов 16 минут дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси зафиксировано пересечение воздушной границы страны низколетящим малоскоростным объектом. При обнаружении нарушителя были приняты все меры для определения принадлежности летательного аппарата. По информации 570-го центра организации воздушного движения, данный самолет не был заявлен для пролета над территорией Республики Беларусь. Руководитель полетов 206-й штурмовой авиационной базы неоднократно производил попытки выйти на связь с пилотом на аварийной частоте. Ответа от пилота не последовало. Было принято решение на поднятие Су-25 из состава дежурных сил 206-й шаб.

Нарушитель - легкомоторный самолет, следовавший со стороны Литвы, был вынужден совершить посадку на военном аэродроме "Лида". В соответствии с обозначениями на корпусе летательного аппарата он зарегистрирован в одном из аэроклубов Литовской Республики.

В составе экипажа пилот и пассажирка, документов, удостоверяющих личность, при себе не имеют. По заявлению задержанных они являются гражданами Литвы. Контрабанды и шпионского оборудования на борту самолета не обнаружено, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.