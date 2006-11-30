Нареканий со стороны участников местных выборов не зарегистрировано

В Центральной избирательной комиссии Беларуси отмечают отсутствие жалоб и нареканий со стороны участников местных выборов. Уже завершилось формирования участковых избирательных комиссий. Их насчитывается 6.526. О количественном составе членов ЦИК будет проинформирован позднее. 4 декабря завершится подача документов по выдвижению кандидатов в депутаты. А с 5 по 14 декабря избирательные комиссии проведут проверку о соответствии процедуры выдвижения избирательному законодательству и достоверности поданных документов потенциальными кандидатами в депутаты. 14 декабря уже будет известно о количестве кандидатов в местные Советы.