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Нареканий со стороны участников местных выборов не зарегистрировано

30 ноября 2006 11:48
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В Центральной избирательной комиссии Беларуси отмечают отсутствие жалоб и нареканий со стороны участников местных выборов. Уже завершилось формирования участковых избирательных комиссий. Их насчитывается 6.526. О количественном составе членов ЦИК будет проинформирован позднее. 4 декабря завершится подача документов по выдвижению кандидатов в депутаты. А с 5 по 14 декабря избирательные комиссии проведут проверку о соответствии процедуры выдвижения избирательному законодательству и достоверности поданных документов потенциальными кандидатами в депутаты. 14 декабря уже будет известно о количестве кандидатов в местные Советы.

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