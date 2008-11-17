Направления сотрудничества Беларуси и Великобритании в финансовой сфере обсудили в Лондоне

Их обсудили премьер-министр нашей страны Сергей Сидорский и лорд-мэр Лондонского сити Иан Людер. Цель этой встречи — найти новые импульсы развития секторов экономик двух стран в условиях мирового финансового кризиса, наладить эффективное сотрудничество между бизнесом и финансовыми институтами. Напомним, в Лондоне открывается инвестиционный форум, организатором которого стала наша страна. Его участники — около 300-т компаний из 40-ка стран мира. Среди них — представители международного бизнеса, банкиры, юристы, которые могут посодействовать потоку инвестиций. И уже завтра на форуме Беларусь представит около ста инвестиционных проектов.