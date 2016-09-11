«Нам важно сейчас выбрать депутата, которому будут близки наши проблемы»: как голосовала молодежь Бреста

Новости Беларуси. Особое внимание в день выборов к тем, кто пришел на избирательные участки впервые. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ из Бреста пообщался с молодыми, но уже политически активными белорусами.

Маленький Тимоша пока еще не понимает, что происходит, но выбору папы нет причин не доверять. На избирательный участок семья Катеринич по традиции ходит в полном составе. И в этом есть свой символизм.

Олег Катеринич, житель Бреста:

Важно, конечно, какое нас ждет будущее. Мы желаем, чтобы оно было за молодежь. За хорошее, процветающее, понятное будущее.

А вот в этой семье о пополнении пока только мечтают. Самый важный шаг навстречу друг другу Алексей и Анастасия сделали буквально накануне – стали мужем и женой. Первое расставание после ЗАГСа, пусть и на несколько минут – перед входом в кабинки для голосования.

Алексей и Анастасия Кудрявцевы, молодожены:

Сегодня пришли на выборы, чтобы сделать выбор за депутата, которому будет небезразлична Беларусь. Нам важно сейчас выбрать депутата, которому будут близки наши проблемы, который не будет смотреть на них свысока, будет продумывать не только свое, но и наше будущее.

Кто такие депутаты и каковы их функции, студентка колледжа бизнеса и права Анна Шестюк знает не понаслышке. Но на выборы пришла впервые в жизни. Девушке только исполнилось 18. Застенчивый взгляд, но твердый и осознанный выбор. К нему будущий экономист подошла со всей ответственностью.

Анна Шестюк, студентка Брестского колледжа бизнеса и права:

Так как я голосую первый раз в жизни, для меня это волнительный и ответственный момент. Я хорошо готовилась, изучила кандидатов. Я считаю, что кандидат должен быть ответственным, умным, должен разбираться в своем деле, должен думать о будущих проблемах нашей молодежи, о студентах. От того, какого кандидата мы выберем, зависят наши законы, по которым мы будем жить в ближайшие несколько лет. Это образование, медицина, социальная сфера.

Молодежь – активна на выборах. Ведь возможность участвовать в голосовании – это не только атрибут взрослой жизни, но и большая ответственность, предполагающая необходимость думать, анализировать и осознанно делать свой собственный выбор, от которого зависит будущее каждого.