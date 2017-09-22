Наладить систему госуправления и исключить лишние проверки: о чем говорил Президент с председателем Комитета госконтроля

Новости Беларуси. Как сделать работу бизнеса еще более комфортной? 22 сентября во Дворце Независимости говорили о раскрепощении деловой инициативы. На этот раз Александр Лукашенко принял с докладом главу Комитета госконтроля Леонида Анфимова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсуждали указ, подготовленный в рамках пакета документов о развитии бизнеса.

Документ на столе у главы государства – законопроект Комитета госконтроля – из готовящегося объемного пакета нормативных актов по раскрепощению деловой инициативы в Беларуси. Если кратко, его суть – свести к минимуму вмешательство контролеров в работу бизнеса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы действительно должны убрать всё лишнее, что мешает работе людей, предприятий и так далее, но контроль должен оставаться – нужный контроль для государства, который бы действительно раскрепощал людей и не мешал им работать. Мы обсуждали тогда в рамках этого указа и договаривались о том, что мы перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся: план есть план по проверкам), но сместим акцент с плановых проверок на так называемые выборочные проверки. Я всегда это требовал: вы проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, у вас должны быть конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть – пожалуйста, идите. Но если вы пришли и эти основания не нашли свое место на предприятии и они не подтвердились, вы должны за это отвечать. Вместо плановых проверок – выборочные. Теперь контролеры не смогут без веского повода прийти на предприятие. Изучать инспекторы смогут только те факты и обстоятельства, которые стали причиной их появления на производстве или фирме.

Александр Лукашенко:

Сейчас контролеры могут приостановить деятельность того или иного предприятия. Мы договорились о том, что это не дело контролеров. Вы должны положить на стол перед руководителем предприятия, бизнесменом конкретные претензии. И он пусть решает: работать ему или лучше приостановить работу предприятия. Это руководитель. Он решил приостановить – приостановил, устранил недостатки. Не хочет приостанавливать – пусть не приостанавливает. Но по результатам он за это ответит.

Мы также условились о том, что и контролеры тоже должны нести определенную административную ответственность – за свои ошибки, за свои действия. И так далее и так далее. Планируется, что контролирующие органы на треть оптимизируются. Полномочия на инспекции сохранятся только у 28 из 39 ведомств. Но в КГК появится Межведомственный совет. Он будет анализировать состояние надзорной работы в стране. Александр Лукашенко:

Еще раз подчеркиваю: вы – контролер, вы – государственный человек. Вы должны исключить всё лишнее, всё, что мешает. Жизнь показала, что мешает. И даже наперед посмотреть – то, что еще жизнь не подняла на поверхность. Но ни в коем случае вы не должны либерализироваться (в кавычках) до такой степени, что мы потеряем управляемость государства. Пожалуйста. Баланс, баланс и еще раз баланс.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Уважаемый товарищ Президент. Прежде чем я приступлю к докладу по основному вопросу, с вашего разрешения я буквально на одну минуту отойду от темы доклада. Дело в том, что 1 сентября, когда я был на открытии учебного года в Слободковской средней школе Браславского района, одна девочка-первоклассница, когда я вручал подарок – книгу «Наша Радзіма – Беларусь», спросила меня: «Вас зовут Лукашенко?» Я говорю: «Нет, дорогая моя, я не Лукашенко». И так нежно, трепетно это всё прозвучало: «А вы можете передать от нас, первоклассников, привет Президенту?» С каким сердцем и чувством она это попросила… Я, конечно, не могу не выполнить эту просьбу.