Накануне Межгоссовета ЕврАзЭС вице-премьеры Беларуси, России и Казахстана рассмотрели вопросы формирования ЕЭП

По итогам встречи в Минске стало известно, что транспортный контроль на белорусско-российской границе перестанет действовать с 1 апреля, а все виды контроля в Таможенном пространстве вынесут на внешний контур к первому июля.

Комиссия Таможенного союза – это такая удобная межгосударственная площадка для переговоров. Здесь обсуждают и готовят все те решения, которые позволят объединению полноценно заработать.

Встречаются в трехстороннем формате довольно часто. Последний раз – в начале марта, перед этим – в конце января. И 14 марта, накануне встречи премьеров таможенной тройки.

Больше двух часов вице-премьеры Румас, Шувалов и Шукеев вели разговор в узком составе без прессы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Когда вышли к делегациям, рассказали: за это время удалось серьезно обсудить основные вопросы.

Страны Таможенного союза согласовали свои позиции по вступлению в ВТО. Здесь действует принцип «консенсуса». Стороны высказались и о том, каким должен быть общий наднациональный орган трех государств. Полномочия его должны быть шире, чем сейчас у комиссии. Озвучили «переговорщики» и свою позицию по поводу суда ЕврАзЭС. Ему разрешать возможные хозяйственные споры.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Долго обсуждали вопросы о функционировании суда ЕврАзЭС. Стороны сошлись во мнении, что работу нужно ускорить. И утвердили довольно плотный график, который позволит суду приступить к своей работе, я надеюсь, уже с 1 января 2012 года.

Таможенный союз создавался с дальним прицелом на единое экономическое пространство. К слову, Беларусь ратифицировала все 17 соглашений по ЕЭП. Казахстан и Россия должны это сделать до 1 июля.

Умирзак Шукеев, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан:

Можно выделить вопрос о совершенствовании правовой базы Единого экономического пространства и Таможенного союза, в том числе, речь идет о кодификации законодательства. Мы согласились с тем, что нам надо создать специальную группу, которая тщательно проанализирует все принятые законы. Более 100 соглашений, которые имеют статус законов. И систематизировать эту базу.

На повестке значился и вопрос транспортного контроля на внешних границах объединения. Тема непростая – есть сложности перемещения. Но Минтрансы Беларуси, России и Казахстана смогли прийти к общему знаменателю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

С 1 апреля транспортный контроль не будет действовать на белорусско-российской границе. В Министерстве транспорта подтвердили эту информацию. Что касается транспортного контроля и других видов контроля на российско-казахстанском участке границы, еще раз подтверждаю, что мы договорились к 1 июля всю эту работу провести.

Таможенный союз состоится, когда все формы внутреннего контроля на границе будут перенесены на внешний контур.

15 марта работу экспертов смогут оценить премьеры государств Таможенного союза.

Кстати, те же эксперты подсчитали, что потенциальная выгода от объединения трех стран может исчисляться миллиардами долларами. Товарооборот только Беларуси и Казахстана за время их работы в рамках таможенной тройки увеличился больше, чем в два раза.