Надёжность охраны государственной границы всё меньше ставится под сомнение

За последние пять лет количество попыток незаконно проникнуть в нашу страну или за её пределы, сократилось почти в двадцать раз.

Команду "Застава в ружьё", военнослужащие 5-й погранзаставы Гродненского пограничного отряда, в последнее время отрабатывают скорее как учебную, нежели боевую. За последний год, в зоне ответственности этого структурного подразделения зафиксировано всего две попытки нарушения государственной границы. В первом случае - это гражданин Молдовы, во втором случае - это граждане Российской Федерации, которые хотели попасть на службу в Иностранный французский легион. В обоих случаях нарушители были задержаны.



Причина такого относительного спокойствия на белорусских рубежах, считают пограничники, значительное обновление материально технической базы. Ещё в конце 90-х годов нарушители задерживались целыми группами, причём по несколько раз в месяц. С приобретением же технических новинок, которые позволяют отслеживать все передвижения на границы в любое время суток и при любых погодных условиях, желающих испытать на прочность стражей границы заметно поубавилось.



В скором времени, говорят пограничники, на смену старой "колючке" придёт совершенно новая система охраны государственной границы. Вся информация о передвижениях по контрольной полосе, будет обрабатываться электронной системой и выводится на монитор дежурного. В этом случае, не то, что человек, небольшой зверь не сможет перейти границу без разрешения военнослужащих. И это хорошо знают потенциальные нарушители.

Сегодня полностью соответствует международным стандартам оснащение северо-западных и западных рубежей Беларуси. Активно ведутся работы по модернизации приграничной инфраструктуры и на южном направлении. В ближайшие годы и этот участок государственной границы будет полностью защищён от возможных нарушителей.