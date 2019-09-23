«Надо выводить в запасные тех, кто стоит на месте». Каким должен быть руководитель? Мнение Михаила Мясниковича

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Руководитель должен уметь формулировать задачи. Если руководитель говорит: «Идите и работайте и имейте в виду», – это не руководитель. Он не должен всё делать сам, но он должен опираться на ту команду единомышленников, с которой работает. В своё время мой министр Безлюдов на одной коллегии рассказал очень интересное сравнение. Говорит: «Человек упал – плохо, человек упал. А чего упал? Один шёл к цели, бежал, лез на эту гору, исцарапал руки, ноги в кровь, и силы его покинули, и он упал. А второй стоял, стоял и осунулся – тоже упал. Результат, вроде, один, а что привело к этому?»

Поэтому надо поддерживать людей, которые стремятся что-то сделать. И как-то выводить в запасные тех, кто стоит на месте. Многие очень сильно приспосабливаются. Раньше приходят на работу, позже уходят. Масса совещаний, накачек и так далее. А результат? Куриный полёт: шума много, лёта нет.

Всегда надо и учёному, и человеку, который обладает определёнными властными полномочиями, стремиться заглянуть за горизонт известного. Не только топтаться на том, что есть, что было создано кем-то, стоять на плечах героев, как говорит образно наш Президент. А надо – за этот горизонт. Если сформулировать цель, которая скрыта облаками, будет движение, но вряд ли её достигнешь. А вот эта пограничная зона, за порогом неизвестного – вот она должна присутствовать не только в науке, но и у руководителей.