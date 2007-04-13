Национальные законодательства стран СНГ имеют значительные расхождения

Продвижению интересов Республики Беларусь и формированию позитивного имиджа страны за рубежом была посвящена 13 апреля встреча депутатов Палаты представителей с руководством Министерства иностранных дел нашей страны.

По мнению председателя Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Вадима Попова, перед парламентариями сейчас стоит основная задача - привести национальное законодательство в соответствие с международными нормами.

Депутатский корпус сетует на различие законодательств даже на уровне государств-участников СНГ. Проблема, в частности, возникает, когда речь идет о борьбе с международным терроризмом. Национальные законодательства стран имеют значительные расхождения. Это сильно тормозит процесс обнаружения и выдачи преступников.