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Национальные законодательства стран СНГ имеют значительные расхождения

13 апреля 2007 18:04
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Продвижению интересов Республики Беларусь и формированию позитивного имиджа страны за рубежом была посвящена 13 апреля встреча депутатов Палаты представителей с руководством Министерства иностранных дел нашей страны.

По мнению председателя Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Вадима Попова, перед парламентариями сейчас стоит основная задача - привести национальное законодательство в соответствие с международными нормами.

Депутатский корпус сетует на различие законодательств даже на уровне государств-участников СНГ. Проблема, в частности, возникает, когда речь идет о борьбе с международным терроризмом. Национальные законодательства стран имеют значительные расхождения. Это сильно тормозит процесс обнаружения и выдачи преступников.

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