Национальное собрание Беларуси третьего созыва завершило работу

"Парламент третьего созыва вписал яркую страницу в историю белорусского государства", - так считает Президент Александр Лукашенко. Сегодня Глава государства принял участие в заключительном совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси третьего созыва. Обращаясь к Парламентариям, Президент подчеркнул, что ими за 4 года сформирован национальный правовой фундамент, который адаптирован к нашей действительности и отражает собственный путь развития страны. По мнению Александра Лукашенко, профессионализм белорусского депутатского корпуса возрастает от состава к составу.



Работать в Овальном зале и сидеть в красном кресле можно только 4 года. И этот четырехлетний этап был весьма плодотворным для депутатского корпуса: принято 8 Кодексов, 460 законопроектов, рассмотрено 70 декретов Президента.



В холле рядом с Овальным залом сегодня радостное оживление. Даже и не похоже на церемонию прощания, скорее встреча друзей и коллег, объединенных одним общим делом за эти 4 года. И, конечно, самое время подводить итоги работы Палаты Представителей и Совета Республики.



Сегодня Глава государства приехал на заключительное совместное заседании 2-х палат парламента 3-го созыва, чтобы лично поблагодарить депутатский корпус за работу. Работали не зря – за 4 года сформировали основу законодательства – национальный правовой фундамент. Он адаптирован к нашей действительности и отражает собственный путь развития страны. Глава государства отметил и профессионализм белорусского депутатского корпуса, который, по его мнению, возрастает от состава к составу.



Выступая в Овальном зале, Глава государства также озвучил ряд позиций, касающихся внутренней и внешней политики Беларуси. В частности, Президент сообщил, что в белорусских банках отменят обязательное декларирование доходов при размещении средств на депозитах. На днях будет подписан соответствующий документ. Александр Лукашенко также заявил, что банковский сектор через ипотеку должен активнее вовлекаться в решение жилищной проблемы в Беларуси. Несколько отступлений касались и мирового финансового кризиса. В его основе, считает Президент, лежит мировая коррупция.



И Совет Республики и Палата представителей работали с высокой эффективностью, отметил Александр Лукашенко. Он признался: "Я как Президент горжусь тем, что наш парламент – здоровая полноценная ветвь власти. Среди принятых Парламентом за 4 года документов многие можно считать принципиально новой страницей в национальной правовой системе. К примеру, это Кодекс о судоустройстве и статусе судей, процессуально исполнительный кодекс об административных нарушениях и Бюджетный Кодекс.



Выступая в Овальном зале, Президент особо отметил социальную направленность работы Парламента. В течении этих 4-х лет продолжилась работа по дальнейшему совершенствованию механизмов социальной защиты семьи, поддержки материнства и детства. Беларусь была и остается социально ориентированным государством.



Каждое 3-е кресло в отечественном депутатском корпусе принадлежало в 3-ем созыве даме. Женщины сыграли немалую роль в обсуждении и принятии основных законопроектов за эти 4 года.



Парламент третьего созыва активно подключился к решению такой фундаментальной задачи, как борьба с бюрократизмом. Об этом заявил Глава государства. При этом Александр Лукашенко заметил, что радоваться пока рано: в реальной жизни люди по-прежнему выпрашивают необходимые им документы. Регистрация предприятий, получение лицензий и сертификатов по своей сложности порой напоминают беременность и рождение ребенка.



Прощаясь Александр Лукашенко поблагодарил нынешний состав Национального собрания за высокопрофессиональную и плодотворную работу, конструктивное взаимодействие и поддержку всех выдвинутых руководством страны инициатив. И заверил, что потенциал многих представителей депутатского корпуса будет задействован в государстве и дальше.