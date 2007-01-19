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Национальная библиотека Беларуси - это ценное вложение в будущее страны

19 января 2007 16:26
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Такую запись в Книге почетных гостей Национальной библиотеки 19 января во время посещения этого учреждения оставил Рене ван дер Линден.

Глава ПАСЕ осмотрел читательские залы, музей книги. Его интересовало число посетителей, социальный портрет самого читателя, а так же объем ресурсов  белорусского "алмаза". 

          

Особый интерес у Ван дер Линдена вызвал зал, где собрана информация о Европейском союзе. Это более ста справочных материалов о Совете Европы. И сегодня же прошла встреча председателя ПАСЕ с ректором БГУ Василием Стражевым. Обсуждались возможности научного и межвузовского сотрудничества. А для студентов вуза зарубежный гость без переводчика прочитал небольшую лекцию на английском  языке о роли и месте Совета Европы.

 

      

 

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