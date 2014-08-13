Национальная армия возобновила артобстрелы Донецка. В городе – настоящая гуманитарная катастрофа

Новости Беларуси. К событиям в Украине. Национальная армия возобновила артобстрелы Донецка. Атаке подвергаются густонаселенные районы. Прячась от снарядов, люди спускаются в подвалы.

В городе – настоящая гуманитарная катастрофа. Вот уже несколько дней там нет воды. Ее по возможности привозят автоцистернами, у которых выстраиваются огромные очереди.

У горожан заканчиваются деньги, снять наличные можно лишь в нескольких банкоматах. Многие жалуются на то, что из Киева прекратили перечислять пенсии и пособия.

Сейчас бои идут в разных частях Донецкой области. Силовики не оставляют попыток занять расположенный в 35 километрах от Донецка Иловайск. Также ведутся бои за Красный Луч и Миусинск в Луганской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.