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Национальная армия возобновила артобстрелы Донецка. В городе – настоящая гуманитарная катастрофа

13 августа 2014 07:34
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Новости Беларуси. К событиям в Украине. Национальная армия возобновила артобстрелы Донецка. Атаке подвергаются густонаселенные районы. Прячась от снарядов, люди спускаются в подвалы.

В городе – настоящая гуманитарная катастрофа. Вот уже несколько дней там нет воды. Ее по возможности привозят автоцистернами, у которых выстраиваются огромные очереди.

У горожан заканчиваются деньги, снять наличные можно лишь в нескольких банкоматах. Многие жалуются на то, что из Киева прекратили перечислять пенсии и пособия.

Сейчас бои идут в разных частях Донецкой области. Силовики не оставляют попыток занять расположенный в 35 километрах от Донецка Иловайск. Также ведутся бои за Красный Луч и Миусинск в Луганской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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