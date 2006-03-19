В 20.00 избирательные участки для голосования по выборам президента Республики Беларусь закрылись. Начался подсчет голосов. Предварительные результаты выборов в Беларуси могут быть объявлены уже сегодня до полуночи. Как подчеркнул секретарь Центризбиркома Николай Лозовик, информационный центр Центризбиркома не закроется до тех пор, пока не будут оглашены предварительные результаты выборов президента Беларуси: "Как бы поздно не были готовы данные, Центризбирком придет в зал информационного центра и доложит журналистам об итогах". При этом не исключено, что предварительные итоги выборов могут появиться еще до полуночи. Согласно данным экзит-пола, осуществляемого аналитическим центром EcooM, по состоянию на 16 часов 82,1% опрошенных избирателей отдали свой голос за действующего Президента Беларуси Александра Лукашенко. За С.Гайдукевича проголосовали 4,9% избирателей, за А.Козулина - 2,5%, за А.Милинкевича - 4,4%. Против всех проголосовали 6,1% из числа опрошенных на выходе из избирательных участков.