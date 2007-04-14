Начался официальный визит Президента Беларуси в Султанат Оман и Индию

На востоке принято встречать радушно. Александр Лукашенко встречали как дорогого гостя.

По прилету у белорусского лидера за чашечкой кофе и восточными сладостямисостоялась краткая неформальная беседа с Султаном Омана Кабусом бен Саидом. По сути, сейчас Беларусь и Оман открывают друг друга для себя. Первые официальные контакты на уровне министерств иностранных дел состоялись три года назад - теперь этому сотрудничество есть продолжение.

В Омане действует социально-направленная политика. Упор делается на развитие национальной промышленности и создание современного сельскохозяйственного производства. Экономика двух стран хорошо развиваются, чего пока нельзя утверждать о торгово-экономическом сотрудничестве между Оманом и Беларусью. Его практически нет. Сейчас формируется договорно-правовая база. Обо всех этих аспектах Александр Лукашенко и руководство Омана будут говорить завтра - 15 апреля. Именно на день намечена основная часть официальной программы, а также подписания ряда соглашений. Программа пребывания Президента Беларуси в Омане - краткая и очень насыщенная.

Отметим, что Республика Беларусь и Султанат Оман плодотворно сотрудничают в рамках ООН, оказывая поддержку друг другу. Дипломатические отношения между нашими странами были установлены 15 лет назад. Белорусской внешней политике присуща многовекторность, свидетельство чему маршруты и содержание нынешней зарубежной поездки Президента, конечным пунктом которой станет после Омана Индия.