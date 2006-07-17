Начался двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова в Кыргызстан

Рабочая неделя министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова началась с двухдневного рабочего визита в Кыргызстан. Как сообщили в МИД, в Бишкеке стороны обсудят конкретные формы продвижения белорусских экономических интересов в Кыргызстане, увеличение товарооборота, расширение поставок сельскохозяйственной и карьерной техники. Глава белорусского внешнеполитического ведомства также обсудит вопросы подготовки официального визита президента Кыргызстана в Беларусь. В январе-мае 2006 года товарооборот между странами составил 7,8 млн. долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза. Экспорт составил почти 7 млн. долларов.