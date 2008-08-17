Начался активный этап избирательной кампании в Совет Республики

Выдвижение кандидатов в сенаторы будет проходить по 15 сентября. Регистрация намечена на период с 16 по 20 сентября. Выборы членов Совета Республики в соответствии с белорусским законодательством являются непрямыми. Их избирают депутаты областных и Минского городского советов на заседаниях путем тайного голосования. От каждого из 6-ти регионов страны и от Минска избираются по 8 кандидатур. Всего в Совете Республики 64 парламентария, 8 из них назначает Глава государства. Избирательная кампания по выборам в Совет Республики будет завершена до 14 октября 2008 года.