Начальник Генштаба РФ: Мы давно не проводили такие совместные учения

Начальники генштабов вооруженных сил Беларуси и России подписали замысел совместного оперативно-стратегического учения «Запад-2009».

В ходе планового визита начальник российского Генштаба Николай Макаров также встретился в формате «один на один» с министром обороны Беларуси – Леонидом Мальцевым. Основные темы переговоров – военно-техническое сотрудничество, согласование вопросов касающихся единой системы ПВО и оснащение войск новейшим вооружением и техникой. Напомним, что совместные оперативно-стратегические учения «Запад-2009» пройдут осенью. Ожидается, что предстоящее учение станет самым масштабным по привлекаемым силам и средствам из состава совместной белорусско-российской группировки войск.

– Мы начинаем их на территории Российской Федерации. Основной комплекс задач, которые хотим отработать, переносим для совместных действий на территории Республики Беларусь, – рассказал журналистам начальник Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Николай МАКАРОВ. – Причем учения будут очень значимыми: по составу, по объему мы не проводили такие совместные учения на протяжении длительного времени. Будет привлечено значительно количество средств авиации, в том числе ВМФ с российской стороны. Будут привлечены большие группировки общевойсковых соединений.

– Особенность учения – не только масштабность, но и актуальность, - рассказал начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь Сергей ГУРУЛЕВ. Система управления региональной группировки, не белорусских, не российских войск, а именно региональных войск требует определенного уточнения. Вот одна из задач. Мы должны уточнить в ходе учений систему управления региональной группировки войск.