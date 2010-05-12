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Началась подготовка четвертого Всебелорусского народного собрания

12 мая 2010 11:46
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Президент Беларуси подписал распоряжение о некоторых вопросах его подготовки. Создан Республиканский оргкомитет, сопредседателями которого определены глава Администрации Президента Владимир Макей и премьер-министр Сергей Сидорский.

Создана также межведомственная рабочая группа по разработке проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы. Ее сопредседателями стали заместитель главы Администрации Президента Леонид Анфимов и заместитель премьер-министра Андрей Кобяков.

До 1 июля 2010 года главе государства должны быть представлены предложения по дате проведения Всебелорусского народного собрания и численности его участников, а также подготовлен проект основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы.

Нынешнее собрание будет четвертым по счету. Предыдущие три прошли в 96, 2001 и 2006 годах. Традиционно в центре внимания участников — итоги  социально-экономического развития государства за пять лет и планы на предстоящую пятилетку.

Как правило, участие в форуме принимают представители всех слоёв общества из разных регионов страны. Это промышленники, аграрии, врачи, учителя, студенты, военные, предприниматели, парламентарии, чиновники, герои труда. Всебелорусское собрание — это своеобразное продолжение традиции славянского вече. Базируется оно на 37-ой статье Конституции. По ней гражданам страны гарантируется участие в обсуждении государственной и общественной жизни.

# Лукашенко

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