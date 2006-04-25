Началась двухдневная рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Гомельскую область

По традиции, в день годовщины аварии на ЧАЭС глава государства посетит районы, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы.В центре внимания Президента будут вопросы переспециализации сельхозпроизводства на пострадавших территориях, организации выращивания чистой сельхозпродукции, развития бытового обслуживания населения и ряд других актуальных тем.

Планируется, что глава государства посетит объекты социальной сферы и экономики.

Также белорусский лидер ознакомится с ходом весенних полевых работ в республике.