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Началась двухдневная рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Гомельскую область

25 апреля 2006 06:48
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По традиции, в день годовщины аварии на ЧАЭС глава государства посетит районы, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы.В центре внимания Президента будут вопросы переспециализации сельхозпроизводства на пострадавших территориях, организации выращивания чистой сельхозпродукции, развития бытового обслуживания населения и ряд других актуальных тем.
Планируется, что глава государства посетит объекты социальной сферы и экономики.
Также белорусский лидер ознакомится с ходом весенних полевых работ в республике.

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